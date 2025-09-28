交往角頭千金3年…羞笑放閃！吳念軒入圍金鐘「未來岳父」反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎入圍名單在15日公布，客家電視的《星空下的黑潮島嶼》總共入圍16項大獎，成為戲劇類的最大贏家。今（28）日該劇舉辦金鐘入圍茶敘，入圍迷你劇集／電視電影男主角獎的吳念軒、迷你劇集／電視電影男配角獎的黃河、劉承恩與迷你劇集／電視電影女配角獎的睦媄與導演王傳宗皆一同出席。

▲《星空下的黑潮島嶼》舉辦金鐘入圍媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

吳念軒2018年憑藉《翻牆的記憶》入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎，時隔7年再一次以《星空下的黑潮島嶼》入圍迷你劇集／電視電影男主角獎，坦言當下得之喜訊之後，忍不住喜極而泣，坦言「像中樂透一樣」，在家抱著愛犬一直哭。

▲吳念軒出席《星空下的黑潮島嶼》金鐘入圍媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

而吳念軒目前與《角頭》系列出品人張芷瑄低調交往3年，被問及入圍金鐘獎女友是否有給予愛的鼓勵，他先是露出害羞微笑表示「今天把焦點放在戲劇」避談對方，但仍透露女友有說恭喜並大讚「我知道你一定可以的」，「未來岳父」張威縯也有傳訊恭喜他。

▲吳念軒出席《星空下的黑潮島嶼》金鐘入圍媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

在《星空下的黑潮島嶼》中，吳念軒飾演的「阿貴」擅長料理，坦言在拍戲前有去上料理課，切菜技術練得不錯，但為了同學一拼高下，意外切到手濺血，幸好後續沒有大礙，還可以在拍戲的時候擔任料理戲的「手替」，目前的拿手菜是醬燒魚，被問到女友吃完是否滿意，他低調放閃「她做菜更好吃，什麼都好吃」，私底下還會點餐，包含炒飯、炒麵、韓式部隊鍋、炒烏龍麵他都喜歡。

▲吳念軒出席《星空下的黑潮島嶼》金鐘入圍媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）