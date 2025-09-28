記者田暐瑋／綜合報導

26歲大陸百萬網紅韓安冉離婚3次又4度結婚生子，和現任丈夫宋浩然才宣布離婚，25日兩人在直播中失控對罵，男方情緒失控衝進廚房拿刀，引發爭議，韓安冉接著稱在談離婚期間多次企圖輕生，痛訴自己遭受的種種委屈。

▲韓安冉結4次婚。（圖／翻攝自微博／Abby-韓安冉）

韓安冉25日開直播，自曝10日提交離婚申請，處於冷靜期，當天曾企圖自殺，並在直播中曬出傷痕，痛訴宋浩然長期情緒勒索，在她懷孕35周時發現男方和他人的曖昧聊天記錄，另外還有轉移婚內資產，自稱淨身出戶卻帶走數百萬名錶及現金等等，稱被男方逼到絕境，才會想不開。

針對此事，宋浩然否認出軌指控，並反指韓安冉涉及違法行為，雙方的婚姻協議提到，宋浩然同意淨身出戶，並承諾負擔女兒兩歲前的撫養費用。這並非韓安冉首次出現自殘傾向，過去兩度因感情問題輕生，網友呼籲相關平台對韓安冉採取封禁措施，認為她頻繁將私人情感糾紛搬上直播間，且以輕生作為輿論工具的行為對年輕觀眾造成負面影響。

▲韓安冉和老公宋浩然離婚。（圖／翻攝自微博／Abby-韓安冉）

