趙露思大逆襲！新戲零宣傳開播創驚人紀錄　公司突「包場力挺」傳和解

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演員趙露思主演的新劇《許我耀眼》26日空降播出，引發業界高度關注，在無預熱、零宣傳的情況下，開播一小時內即突破2萬熱度，值得注意的是，才跟趙露思鬧翻的經紀公司突然為她包場，被猜測是否雙方已經和解。

▲趙露思憑藉《許我耀眼》大逆襲。（圖／翻攝自微博）



趙露思在鬧出合約糾紛後，《許我耀眼》的宣傳一切停擺，沒想到在零宣傳的情況下，突襲播出獲得了驚人的市場反響，粉絲自發包場量達10萬座以上，首日投放超過7萬座，首日晚間熱度更攀升至2.7萬，登上平台熱搜總榜第一名。趙露思先前才和公司「銀河酷娛」因合約問題鬧僵，如今銀河酷娛為該劇包下了1萬座雲包場，銀河酷娛的IP地址變更為四川（趙露思家鄉），推測雙方可能已進行私下協商，關係可能解凍的重要關鍵。

《許我耀眼》開播後迴響熱烈，網友稱這堪稱是趙露思的漂亮反擊，劇情第一集就出現強烈衝突，講述女主角偽造身份嫁入豪門的，趙露思擺脫傻白甜形象，轉型飾演「野心名媛」。業內人士分析，銀河酷娛此次主動為趙露思新劇提供包場資源，實為雙方利益權衡的結果，證明了趙露思的商業價值。