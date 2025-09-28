于朦朧回家了！「于母一度傳失聯」好友打卡洩行蹤　10萬人連署要真相

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演員于朦朧墜樓命案持續引發各界關注，事件發展至今，各方消息來源難以查證，于朦朧母親的行蹤更是網友關注焦點，于的好友24日在新疆打卡，被傳是陪著于母帶著骨灰回到家鄉，紛紛留言悼念：「烏魯木齊，他的家鄉，他回家了。」

于朦朧好友李小藍26日在微博發文，寫道：「9.24 雨，其餘晴。」還附上多張在新疆烏魯木齊拍攝的照片，包括知名的紅光山大佛寺，雖然未提及于朦朧，但于的故鄉正是烏魯木齊，引發外界猜想是帶著于朦朧的骨灰回到家鄉長眠。

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博）



網路上更有傳言指出，于朦朧母親已簽署諒解書，甚至還一度傳出失聯，但這些消息皆未獲得官方證實，網友表示，于朦朧的數名好友不約而同都PO出到新疆的行蹤，認為應該就是送于朦朧回家，「烏魯木齊，提到這個城市就會想起他」、「大家都會一直記得他，懷念這麽美好的他」。

此事件已引發國際媒體關注，包括BBC等外媒均有相關報導，在社群平台上，大量網友持續關注事件進展，在「AVAAZ」網站發起連署，並呼籲警方立案調查，公開案情細節，截至今日，連署已吸引超過10萬人響應，顯示事件的影響力仍在擴大。

▲于朦朧好友PO出新疆打卡照。（圖／翻攝自微博）