于朦朧墜樓16天「哭臉入夢」！恩師：他說死得淒慘 唯一擔心曝光

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳不少陰謀論。之前透露和于朦朧是師徒關係的孫德榮28日發文稱，「昨天夢裡于朦朧來告訴我，發生事情的前前後後的重點，這個夢足足做了五個小時，我正在思考，身為他的啟蒙老師，我應該如何處理是好，也請所有的粉絲幫我想一想。」

▲▼孫德榮發文稱27日夢到于朦朧。（圖／翻攝自Facebook／孫腫來了）



孫德榮聲稱，在那長達約5個小時的夢境裡，于朦朧交代了很多被誤傳的事情，「他死得淒慘無助，我要思考一下怎麼做最好」，也希望粉絲能幫忙集思廣益，「難道于朦朧就這樣不明不白走了嗎？」

▲于朦朧生前有不少影視作品。（圖／翻攝自微博／于朦朧）



不只這樣，孫德榮還稱夢裡的于朦朧一樣善良，「但哭喪的臉告訴我他很委屈，他唯一擔心的是媽媽是否撐得過去。」他透露對方在夢中「鉅細靡遺地告訴我很多事情」，讓他決定依循台灣民俗，親赴地藏王菩薩廟燒香迴向，「一定會燒很多紙錢讓他不要再為財務煩惱。」

▲孫德榮之前透露和于朦朧是師徒關係。（圖／中天提供）



同時，孫德榮也對于朦朧感到很自責，「當時如果不要訓練他一年半的時間，不要讓他進演藝圈，他是不是會比現在快樂？」他表示計畫將回北京，並集合當時一起訓練的8位練習生，在北京影視基地的訓練場所為于朦朧誦經。

▲孫德榮鬆口將為了于朦朧重返北京。（圖／翻攝自Facebook／孫腫來了）



雖然此行心情低落，但孫德榮認為絕對不能喪失信心，「還有很多阻力在我們前方，我們一定要沉著以對，到北京我一定會發佈不自殺聲明，一定會公告所有我的行程，我一定要保護自己，才有辦法為于朦朧做一點事，希望所有的粉絲一定要支持我們一起為答案努力。」