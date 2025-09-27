于美人救援花蓮災區　112台高壓清洗機周一直送

記者葉文正／台北報導

超級颱風樺加沙（Ragasa）帶來的豪雨，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉至少15人死亡、9人失蹤，災區至今仍沒有水可用，綜藝大姐于美人得知後，立刻聯絡各方，並調到112台高壓清洗機，讓災區居民能有清水可用後，下周恢復供水能夠清洗家園。

▲于美人請各方幫忙，下周一將送高壓清水機到花蓮。（圖／翻攝臉書）

一方有難，八方支援！于美人表示：「我透過高金素梅委員連絡簡智隆議員瞭解花蓮災區需求。他說救災第二階段最需要淤泥清理的設備、於是我連夜請Kevin大幫我調到112台高壓清洗機。」

▲花蓮光復鄉衛星空拍。（圖／路透）

于美人說：「簡智隆議員接到電話後，語帶哽咽地感謝！由於目前花蓮災區仍未恢復供水，要到下週一才能正常使用，因此我們預計在下週一之前將112台高壓清洗機送到瑞穗鄉集中收貨區，由他轉交給受災戶！」

▲花蓮光復鄉「衛星對比照」。（圖／路透）

能夠如願幫助在災區民眾，于美人也列出感謝名單：「包括高金素梅委員，簡智隆議員，Kevin大，于美人偏遠山區弱勢關懷協會，2025年9月26日成立的女力愛心會，以及大榮貨運。」有各界幫忙才能完成善舉。

超級颱風樺加沙（Ragasa）帶來的豪雨，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉至少15人死亡、9人失蹤。依據國外最新拍攝到的衛星影像顯示，光復鄉幾乎都被泥沙覆蓋，災情相當慘重。

救難人員描述，他們必須涉入及腰的泥漿，甚至破壞屋頂進入屋內，才能搜尋是否有人受困。災區除了死傷民眾，尚須清理大批淤泥，整理家園，因此能有清水與機器清理真的是刻不容緩的事。