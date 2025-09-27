很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」！私下衝賣場…素顏0偽裝全被拍

記者潘慧中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建，其中演出過多部八點檔的高宇蓁，也低調地與副業品牌員工至賣場採買民生用品，並親自搬運到物流車上，讓不少網友感動直呼：「果然是女神！」

▲▼高宇蓁親自採買物資。（圖／翻攝自Facebook／J.GAO）



照片中，可以看到高宇蓁前去美式賣場採買，穿著淺色休閒服裝，完全沒有偽裝。她的推車內堆滿了家庭必需品和大量食物，像是紙巾、罐頭、飲品和零食等。

▲▼高宇蓁和員工一起拆箱分裝。（圖／翻攝自Facebook／J.GAO）



回到公司後，高宇蓁及其團隊圍繞著成堆的民生物資，有人負責拆箱、有人將泡麵、飲料、紙巾等必需品分類裝入大紙箱；有人則彎腰封箱，現場井然有序，氣氛忙碌卻充滿默契。

▲▼高宇蓁和員工親力親為。（圖／翻攝自Facebook／J.GAO）



搬運到戶外時，堆疊好的紙箱整齊地放在貨車旁，車廂內外都有人手接力，大家表情專注、動作俐落，展現出同心協力、把愛送往災區的決心。紙箱上寫著「天災無情．人間有愛」，更加呼應這份行動的意義。

事後，高宇蓁的副業品牌臉書也發文表示，大家都很擔心花蓮災區的狀況，「我們或許不能解決所有問題，但希望這份小小的心意，能為花蓮的朋友帶來一點安心。花蓮加油！」