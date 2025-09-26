《中文怪物》林曉明自薦晉級挨轟　親上火線發聲：很清楚自己答對

記者王靖淳／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」近日豪砸500萬元，推出全新大型企劃《中文怪物》，以30萬獎金號召百名外國人，進行一場中文大賽，節目一上線便在網路上掀起話題，第二集已於24日播出。其中，法籍選手林曉明卻因在第二關自薦晉級而受到網友討論，為此他今（26）日在Threads發聲了！

▲林曉明自薦晉級。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

第二集節目進行的關卡是中文理解，每回合將播放一段對話，並根據對話內容出題，接著由參賽者從四個選項中選出正確的答案，再透過桌上的按鈕進行搶答。其中法籍選手林曉明自薦晉級的舉動，疑遭其他隊友認為沒作為，節目播出後更掀起正反兩派網友討論。面對各界排山倒海而來的質疑，林曉明今（26）日首度發文，還原錄影當下的經過。

林曉明在文中強調，他在答題的當下，很清楚自己答對，並非如外界稱的被保送。他也透露，在做決定前曾「禮貌地問隊友『我可以嗎？』」，在獲得隊友同意後，才做出最終選擇。對於最後將他從淘汰邊緣，拯救上岸的隊長，他更是表達完全認同的態度，並寫下：「我覺得他的決定非常的好。」

▲林曉明發文。（圖／翻攝自Threads／iamxiaoming1707）

緊接著林曉明話鋒一轉，喊話那些對他及其他參賽者，進行人身攻擊的酸民，「有一些人比看節目還投入在批評我或其他爭取的參加者」，為此他呼籲這些人，應該要多反思這種網路霸凌的行為，並坦言自己對這些攻擊不在乎，他更在乎的是其他參賽者的感受，同時也痛批這些人的行為不是在玩遊戲，而是在傷害人。

談到節目播出後的心得感想，林曉明表示雖然在網路上充斥著，許多不理性的謾罵與負能量，但他慶幸現實中的台灣人完全不一樣。他透露，自己這幾天出門，遇到的人都很熱情、很支持，這份來自現實生活中的溫暖，讓他覺得與網路上的負能量，形成強烈對比。