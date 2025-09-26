侯昌明一家捐12萬助花蓮　兒女「願吃一個月泡麵」掏2萬零用錢

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中藝人侯昌明、曾雅蘭夫妻今（26）日就在臉書發文曬出捐款明細截圖，透露一家四口捐出12萬賑災。貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲侯昌明一家捐款賑災花蓮。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

侯昌明在文中坦言，當他看到花蓮遇到這麼大的災情後，感到相當心疼，接著更透露，稍早他和人在紐約的兒女視訊，經全家一起討論後，決定一起幫忙。最終，侯昌明和老婆曾雅蘭捐出10萬元，而兒女們也捐出2萬元，全家共計捐出12萬元，希望能為花蓮的救災行動盡一份心力。

▲侯昌明會在社群分享家庭生活。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

侯昌明透露，兒女們所捐出的2萬元，是他們自己存下來的零用錢，不僅如此，孩子們為了能幫助更多災民，更向他表示，「他們願意吃一個月的泡麵」，希望能將省下來的飯錢，也一併捐給災區。侯昌明也表示，他們全家的這筆捐款，只是希望能在匯集到花蓮的這股龐大力量中，成為一份心意，並在文末溫情喊話：「希望有更多的朋友們可以一起加入。」