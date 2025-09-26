ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

周興哲演唱會收益全捐出！
心狠手辣做事不留情面三大星座！
舒淇奪釜山影展最佳導演！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

莎白 蕾菈 湯宇 阿部瑪利亞 吳鳳 春風 郭書瑤 華晨宇

盧廣仲開唱「破天荒1創舉」震撼歌迷　連招牌黑框眼鏡也沒了

記者蔡琛儀／台北報導

盧廣仲迎來出道17週年，重回自己首次開唱的台北國際會議中心開唱，破天荒首次挑戰不帶吉他登台，以傷心調酒師姿態演唱，搞笑說：「演唱會開演前吉他被朋友借走了，要不回來，真是傷腦筋。」

▲▼盧廣仲「HeartBreakFast 傷心早餐店」。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

▲盧廣仲今晚開唱。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

盧廣仲「HeartBreakFast 傷心早餐店」演唱會26日起一連唱三天，售票時一連3場共9000張門票秒殺，至今仍有歌迷在網路苦苦求票。他還脫下招牌黑框眼鏡，改戴斯文的細框眼鏡，身穿貼身白襯衫與黑褲帥氣現身，以新歌〈一夜一夜一夜〉搭配4人弦樂團深情開唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唱完〈早安，晨之美！〉後，盧廣仲正式向全場歌迷打招呼，他說本來不打算講話，「看一看演唱會也快結束了，再不講話來不及，大家好，我是廣仲，又回到TICC這個場地，我很喜歡這個座位分布，很像山坡，大家聆聽在最低處的我發出的音樂，有種把我所有奉獻給你的感覺。」

▲▼盧廣仲「HeartBreakFast 傷心早餐店」。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

▲盧廣仲戴上細框眼鏡，以「傷心調酒師」之姿演唱。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

不過他今天一度聲音有些沙啞，更數次清痰，幽默的他自嘲：「我剛到底吃了什麼，大家有發現我講話好燒聲，我表演一下平時在錄音室怎麼開嗓。」他透露之前有醫生教他如何按摩聲帶，現場解釋聲帶其實就是兩片肌肉，中間有開口，按摩時會發出低頻的摩擦震動的低頻聲，更示範如何按摩聲帶，宛如成為大型健教課現場。

這3場演唱會開演時間相當特別，今天首場為晚間8點03分，明天則是晚間7點26分，第3天則是下午5點09分，尾數分別是「369」，只因盧廣仲很喜歡這個數字，因此特別安插在此次的演出時段裡。

▲▼盧廣仲「HeartBreakFast 傷心早餐店」。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

▲盧廣仲。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

盧廣仲

推薦閱讀

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

2小時前

直擊／周興哲出事了！爆出道11年來首次意外　演出中斷8分鐘急道歉

直擊／周興哲出事了！爆出道11年來首次意外　演出中斷8分鐘急道歉

3小時前

日本正妹Coser驚傳離世！　妹痛心發聲證實噩耗

日本正妹Coser驚傳離世！　妹痛心發聲證實噩耗

3小時前

侯昌明一家捐12萬助花蓮　兒女「願吃一個月泡麵」掏2萬零用錢

侯昌明一家捐12萬助花蓮　兒女「願吃一個月泡麵」掏2萬零用錢

2小時前

韓女星參加《中文怪物》第一題就想哭！　崩潰心聲曝光

韓女星參加《中文怪物》第一題就想哭！　崩潰心聲曝光

5小時前

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

7小時前

77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

9/25 20:46

八點檔女星「健康亮燈掛急診」！　昏睡兩天病況曝光

八點檔女星「健康亮燈掛急診」！　昏睡兩天病況曝光

6小時前

《中文怪物》林曉明自薦晉級挨轟　親上火線發聲：很清楚自己答對

《中文怪物》林曉明自薦晉級挨轟　親上火線發聲：很清楚自己答對

1小時前

周興哲太暖了！　演唱會周邊商品收益全捐出…救助花蓮災區

周興哲太暖了！　演唱會周邊商品收益全捐出…救助花蓮災區

2小時前

嘎琳週末最後一舞！ 樂天團長Rina不捨「是很好的女孩」

嘎琳週末最後一舞！ 樂天團長Rina不捨「是很好的女孩」

7小時前

心疼！周興哲四度攻蛋「鬆口認身體出狀況」　登台前緊急注射

心疼！周興哲四度攻蛋「鬆口認身體出狀況」　登台前緊急注射

2小時前

熱門影音

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔

杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔
華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁

吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁
ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！
陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels
孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」
昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有
伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

看更多

【屋內泥沙近全滿】搶救小沂乾姑丈現場曝　救難隊鏟子、水桶輪流挖

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前20

《中文怪物》林曉明自薦晉級挨轟　親上火線發聲：很清楚自己答對

2小時前20

周興哲太暖了！　演唱會周邊商品收益全捐出…救助花蓮災區

2小時前62

侯昌明一家捐12萬助花蓮　兒女「願吃一個月泡麵」掏2萬零用錢

2小時前154

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

2小時前0

盧廣仲開唱「破天荒1創舉」震撼歌迷　連招牌黑框眼鏡也沒了

2小時前0

心疼！周興哲四度攻蛋「鬆口認身體出狀況」　登台前緊急注射

3小時前0

直擊／周興哲出事了！爆出道11年來首次意外　演出中斷8分鐘急道歉

3小時前160

日本正妹Coser驚傳離世！　妹痛心發聲證實噩耗

4小時前20

《鬧著玩》黃云歆路邊遭搭訕偷拍　驚見胸前藏鏡頭怒了

5小時前51

韓女星參加《中文怪物》第一題就想哭！　崩潰心聲曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 舒淇《女孩》奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫
    2小時前262
  2. 周興哲開唱爆11年來首次意外　演出中斷8分鐘
    3小時前
  3. 日本正妹Coser驚傳離世！　妹痛心發聲
    3小時前32
  4. 侯昌明一家捐12萬助花蓮　兒女「願吃一個月泡麵」掏2萬
    2小時前122
  5. 韓女星參加《中文怪物》第一題就想哭！
    5小時前101
  6. 《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播揭殘酷真相
    7小時前1618
  7. 77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件
    9/25 20:46264
  8. 八點檔女星「健康亮燈掛急診」！　昏睡兩天病況曝光
    6小時前14
  9. 《中文怪物》法籍選手自薦晉級挨轟　親上火線發聲
    1小時前4
  10. 周興哲太暖了！　演唱會周邊商品收益全捐出
    2小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合