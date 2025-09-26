盧廣仲開唱「破天荒1創舉」震撼歌迷　連招牌黑框眼鏡也沒了

記者蔡琛儀／台北報導

盧廣仲迎來出道17週年，重回自己首次開唱的台北國際會議中心開唱，破天荒首次挑戰不帶吉他登台，以傷心調酒師姿態演唱，搞笑說：「演唱會開演前吉他被朋友借走了，要不回來，真是傷腦筋。」

▲盧廣仲今晚開唱。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

盧廣仲「HeartBreakFast 傷心早餐店」演唱會26日起一連唱三天，售票時一連3場共9000張門票秒殺，至今仍有歌迷在網路苦苦求票。他還脫下招牌黑框眼鏡，改戴斯文的細框眼鏡，身穿貼身白襯衫與黑褲帥氣現身，以新歌〈一夜一夜一夜〉搭配4人弦樂團深情開唱。

唱完〈早安，晨之美！〉後，盧廣仲正式向全場歌迷打招呼，他說本來不打算講話，「看一看演唱會也快結束了，再不講話來不及，大家好，我是廣仲，又回到TICC這個場地，我很喜歡這個座位分布，很像山坡，大家聆聽在最低處的我發出的音樂，有種把我所有奉獻給你的感覺。」

▲盧廣仲戴上細框眼鏡，以「傷心調酒師」之姿演唱。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

不過他今天一度聲音有些沙啞，更數次清痰，幽默的他自嘲：「我剛到底吃了什麼，大家有發現我講話好燒聲，我表演一下平時在錄音室怎麼開嗓。」他透露之前有醫生教他如何按摩聲帶，現場解釋聲帶其實就是兩片肌肉，中間有開口，按摩時會發出低頻的摩擦震動的低頻聲，更示範如何按摩聲帶，宛如成為大型健教課現場。

這3場演唱會開演時間相當特別，今天首場為晚間8點03分，明天則是晚間7點26分，第3天則是下午5點09分，尾數分別是「369」，只因盧廣仲很喜歡這個數字，因此特別安插在此次的演出時段裡。

▲盧廣仲。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）