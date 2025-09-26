《鬧著玩》黃云歆路邊遭搭訕偷拍　驚見胸前藏鏡頭怒了

記者王靖淳／綜合報導

女星黃云歆是旅遊節目《鬧著玩》的主持人之一，平時會透過社群記錄生活的她，今（26）日在IG限動發文透露，自己坐在路邊遭陌生男子搭訕，結果驚見對方胸前藏鏡頭偷錄影，並當場要求刪除影片。

▲黃云歆。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

黃云歆提到，自己當時正坐在中山路邊想事情，結果突然被一個男生搭訕要IG。不料，當她一抬頭，就看到對方身上掛著一台小鏡頭在胸前，並且對著她拍。為此，黃云歆表示，自己對於勇敢上前搭訕的人是佩服的，但對方直接拍人的行為，讓她覺得真的超級不尊重。

▲黃云歆被搭訕。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）



接著，黃云歆當場質問對方：「那是在幹嘛的？」並要求該男子刪掉影片。沒想到，對方竟還若無其事地向她辯解：「只是記錄生活而已」，並口頭答應她會刪除影片。對於這個承諾，黃云歆坦言，自己抱持著懷疑的態度，「我不知道他會不會真的做到，我希望他會。」

▲黃云歆被偷拍。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

最後，黃云歆表示，若想拍她並非不行，但前提是付她錢，「通常拍我是要付錢的，而且還要事先授權。」並在文末呼籲：「下次拍別人要先問過喔，不是偷偷一直錄就可以欸，別人沒有義務加入你的生活，追蹤IG很歡迎！偷拍偷錄不行。」