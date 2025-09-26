嘎琳週末最後一舞！ 樂天團長Rina不捨「是很好的女孩」

記者葉文正／台北報導

中職樂天桃猿「最仙團長」謝艾娜（Rina）今擔任FILA分店開幕儀式，隊上女孩嘎琳遭週刊爆料戀上富商黃苡峻，且被爆有正宮，引發一陣譁然，嘎琳因不勝其擾自行宣布退出樂天，本周日將是她最後一舞，Rina透露與她交情頗深，私下也傳訊關切她。

▲樂天「最仙團長」Rina謝艾娜今日出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

嘎琳日前丟出震撼彈，表示「9/28是我最後一次站在舞台上，我也是滿滿的不捨」，對球團、家人及粉絲深感不捨和歉疚，也不難從話中看出，她去意已決。Rina今則認為嘎琳是很好的女孩，得知對方作這項決定，她沒有多作挽留，「我也是都尊重她以及祝福，希望她未來的一切都會很美好」，她也極力避免類似事件發生在自己身上。問及對方私下心情？Rina表示是透過訊息聯繫她，僅說不太清楚，似乎語帶保留。

▲Rina謝艾娜這次帶寵物入鏡。（圖／記者湯興漢攝）

Rina今也透露，家裡養了3隻貓，分別是10歲「靴寶」、1歲「Muni」和4個月大的「Muna」，她這回帶著Muni、Muna拍攝品牌形象廣告，她說雖然Muna年紀還小很調皮，但在同年齡層而言，其實算乖，反而最大的靴寶會爭風吃醋，時常打其他兩隻，所以暫時把靴寶託給媽媽照顧，隔離起來，同時滿足靴寶想要的「專寵」待遇。

