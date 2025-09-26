記者潘慧中／綜合報導

Lala（蘇心甯）有「國光女神」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列於泰國動物園遊玩的照片，火辣曲線全被拍了下來，讓大批網友驚豔直誇：「太犯規了！」

▲Lala最近去泰國動物園遊玩。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

照片中，可以看到Lala穿著一襲貼身的黑色細肩帶長洋裝，設計簡潔俐落，完美勾勒出修長身形。她還搭配了黑色棒球帽與平底涼鞋，為整體造型增添一絲休閒氛圍，既舒適又不失時髦。

▲Lala當天穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



除了正面照，Lala一轉身展現出勻稱線條，突顯渾圓胸型、纖細腰身與臀部的曲線美。在綠意盎然的背景襯托下，整體造型低調卻吸睛，散發出自信氣場。

▲Lala衣服背後的設計也很性感。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



此外，Lala還透露，此行前往泰國曼谷的賽佛瑞野生動物園，「這個動物園的面積相當巨大」，包含開放式動物園與海洋公園，看完海豚表演後，她也「熱到流了1公斤的汗」！