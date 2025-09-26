大陸「抵制失德藝人」下重手！廣電總局點名「3類踩紅線藝人」禁用

記者陳芊秀／綜合報導

大陸抵制失德藝人再出重手！廣電總局9月25日召開新聞發布會，重申「堅決抵制違法失德人員」的治理要求，其中明確指出涉毒、逃漏稅、嫖娼等違法藝人、還有政治立場錯誤和失德藝人，這些人將被全面禁用，復出將會面臨抵制。

▲大陸廣電總局副局長韓冬記者會宣布，堅決抵制失德違法藝人，政治立場出現問題者等人一律禁用。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，廣電總局副局長韓冬在會中表示，將會修訂《電視劇管理辦法》，並提到「3大堅決」，包括堅決防止過度娛樂化，堅決治理天價片酬，堅決抵制違法失德人員。會中同時明確指出3類重點抵制對象，包括涉毒、嫖娼、偷逃稅等「違法人員」，違背公序良俗的「失德人員」，以及政治立場出現問題者。廣電總局也將持續整治天價片酬問題，明確規定演員總片酬不得超過製作成本的40%，主演片酬不得超過總片酬的70%，以建立更健康的影視產業環境。

由於大陸日前發生台灣演員屈中恆被挖涉毒紀錄，參與舞台劇《寶島一村》北京巡演時被抗議，最終舞台劇確定換角。接著香港歌手蘇友康被挖23年前染毒，最終在大陸溫州演唱會取消。李易峰涉及嫖娼違法，其海外演出更面臨高達4990萬的賠償訴訟，顯示出對違法失德行為的「零容忍」態度。

然而，此項政策的執行仍面臨諸多挑戰和爭議。公眾普遍關注失德行為的明確定義，以及處罰標準的一致性問題。有網友質疑部分涉及爭議事件的藝人，如張翰曾涉及駕車拖行交警、謝霆鋒曾涉及車禍頂包案，但曾涉案藝人仍活躍演藝圈，反映出標準不一的現象。陸網認為官方需要更明確、完善的規範制度才行。