THE BOYZ官方「要求更改手燈設計」將提告　QWER公司回應了！

記者張筱涵／綜合報導

近期，韓網掀起QWER應援手燈與THE BOYZ官方手燈設計相似的討論，部分THE BOYZ粉絲甚至出動卡車到QWER經紀公司抗議；另一方面，QWER粉絲則在網路上反擊，雙方粉絲戰火不斷，爭議持續升溫。THE BOYZ所屬經紀公司One Hundred於25日發聲，QWER所屬公司也進一步做出回應。

▲QWER應援手燈（右）被指抄襲THE BOYZ應援手燈。（圖／翻攝自X）



THE BOYZ所屬經紀公司One Hundred於9月25日發表正式聲明。公司表示，深知爭議造成粉絲困擾，並為回應不及時致歉，強調將採取法律手段避免事件再度發生：「應援棒是連結藝人與粉絲的重要象徵，因此僅僅是出現爭議，就已足以讓 The B（THE BOYZ粉絲名）感到不安，我們完全理解粉絲的心情。」同時強調已與QWER方展開討論並要求修改設計，但目前仍未有最終結論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲QWER回應THE BOYZ聲明。（圖／翻攝自FACEBOOK、Instagram）



隨後，QWER所屬公司3Y CORPORATION與Prismfilter也同步回應，否認有侵權問題。聲明中強調：「QWER應援棒在設計與著作權方面均無任何問題，經過律師與專利師多次檢視，已確認並無侵權事實。」並指出原先與One Hundred正在協商，對方卻突然公開表態將採取法律行動，對此「深感遺憾」。

QWER方最後承諾，將以事件為契機，持續聆聽意見，努力展現更佳面貌，並感謝粉絲「河蟹（QWER粉絲名）」的支持，未來也會全力保護藝人與粉絲權益。