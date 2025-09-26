比蔡依林還早！國民姐夫AKIRA晚上8點睡　寵妻閃爆：我的分數只有她能打

記者陳芊秀／綜合報導

「國民姐夫」AKIRA近日在日本接受知名談話節目《徹子的房間》專訪，與主持人黑柳徹子暢談家庭生活。他與「台灣第一名模」林志玲於2019年結婚，異國婚姻至今6年，談到家庭生活更是滿面笑容，其中提到現在生活以孩子為中心，作息因此大變，現在晚上8點就睡了，比音樂天后蔡依林9點半睡的時間還早！

▲「國民姐夫」AKIRA上日本談話節目《徹子的房間》專訪。（圖／翻攝自X）

AKIRA現在過著一半住日本、一半住台灣的生活，並向主持人黑柳徹子分享「國民姐夫」這個稱號的由來，「我結婚的時候台灣人喊我姐夫，走在街上有些叔叔、阿姨見到我也會叫我姐夫」。他笑說台灣人喜歡為人取暱稱，對於這個親切的稱呼感到很溫馨。當他被問到與當模特兒的妻子生活，平常飲食會怎麼吃？他甜蜜地回應：「基本上妻子會煮給我吃，有了家庭以後，我也會幫忙，自己也會做（飯）。」加上談到有了小孩，更透露「我也會做嬰兒副食品了」，夫妻間的分工與默契不言而喻。

身為「台灣女婿」，AKIRA也在節目中分享自己的喜愛的台灣美食，除了「小籠包、滷肉飯」等經典小吃，更自曝最近的新歡是烏骨雞湯，甚至瘋狂到「一週吃五次」，節目上還播放了他親自拍下享用烏骨雞湯的影片。AKIRA分析這是一種類似「藥膳湯」的料理，不過他也笑說會注意不能喝太多，另外曬出吃刈包、做烤乳豬的照片，對台灣在地美食相當熟悉。

自從有了孩子後，AKIRA的生活作息徹底改變，「現在生活全都以小孩為中心，晚上大概8點就睡了。」他表示以前常與公司社長HIRO聊夢想到深夜，如今雙方都各自有家庭了，變成「早上5點起床交換訊息」，笑說生活變得十分健康。他也提到自己40歲時有了孩子，很重視自己的身體健康，也盼望能陪伴孩子更長久，加上也持續舞台演出，「希望孩子20歲的時候我還能夠活蹦亂跳吧！」

只要談起老婆與兒子，AKIRA臉上笑容藏不住，頻頻說孩子「好可愛」，並分享父子間的有趣互動。他說兒子平常叫他「爸爸」，但因為讓孩子上國際學校，有一次去接他時，兒子卻突然喊他「爹地（Daddy）」，這讓AKIRA害羞地說：「因為平常都叫我爸爸，突然叫我爹地，突然覺得很不好意思。」他也透露孩子現在學習中文、日文、英文3種語言。當被問到給身為爸爸的自己打幾分時，AKIRA低頭思考一陣後，答道：「這個嘛……只有我太太才知道我的分數了！」主持人接著說「妻子小孩陪伴在身邊，比什麼都重要吧」，他笑答：「是啊！」