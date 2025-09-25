蕾菈離婚後跑活動「和湯宇睡同房」　曝真實現況：算還住在一起

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber蕾菈（Lyla）在9月初宣布和平離婚，與湯宇結束三年的夫妻關係，雙方的互動也成為關注焦點。而她的老闆酷炫25日上傳一支影片，問她和湯宇為何跑活動還睡同房，蕾菈也大方分享和湯宇的現狀。

▲蕾菈和湯宇在9月初宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

影片中，蕾菈被酷炫問為何在DJ活動上的最後一首歌要放〈在加納共和國離婚〉，她表示，因為結婚時兩人一起做過一首歌，所以離婚也來點儀式感。至於兩人為何跑活動還睡同間房？蕾菈則坦言，活動是在離婚前就敲定的了，所以也沒辦法臨時更改，一旁的湯宇也笑說：「在一起也沒幾次了。」

▲蕾菈和湯宇一起完成離婚前敲定的活動。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

蕾菈說，外界似乎都覺得公眾人物分開一定有什麼戲劇性的內幕，但她和湯宇真的是和平分手的。她也透露現在兩人「算是還住在一起」，只是她自己在外面本來就有租工作室，大概兩、三天才會回家一次。

▲蕾菈透露目前還沒和湯宇完全分居。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）