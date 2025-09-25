深夜聽廁所傳出詭異怪聲　他急敲鄰居大門「開門竟是超大咖天后」

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹出道至今累積了107首戲劇歌曲，奠定「情歌天后」地位，近日她為電影《泥娃娃》獻唱同名主題曲〈泥娃娃〉，以壓抑細膩的詮釋，唱出母親對未出生孩子的思念，顛覆過往演繹方式，詭魅獻聲，讓人看到丁噹的多元面向。

▲▼丁噹獻聲電影《泥娃娃》的同名主題曲。（圖／相信音樂提供）

首次替驚悚片獻聲，丁噹為了詮釋〈泥娃娃〉詭譎，在錄音前在家廁所練唱，竟嚇到鄰居，鄰居敲門問她：「剛剛是你在唱歌嗎？」她急忙跟鄰居道歉。她形容歌曲從呢喃到撕裂，層層堆疊母愛與執念的張力，「唱到眼淚都濕潤了」，更坦言恐怖之外也能感受到濃濃親情。

電影《泥娃娃》以同名童謠為靈感，故事講述楊祐寧飾演的遊戲開發員，誤帶回凶宅泥娃娃，妻子蔡思韵逐漸被詛咒吞噬，只能求助張軒睿飾演的驅魔人，駭人真相也隨之揭曉。

▲丁噹向導演解孟儒自薦要演電影續集。（圖／相信音樂提供）

她表示自己其實平常不太敢看鬼片，曾經在家看經典鬼片《貞子》時，看完電話忽然響起被嚇到，直說對對恐怖片真的是又愛又恨，還有一次和工作人員看恐怖電影，劇情演到恐怖的地方，就滑到電影院椅子下面不敢看，但為了獻聲《泥娃娃》特別跑去看片，邊害怕邊做筆記，認真又敬業。拍〈泥娃娃〉MV當天，有戲癮的丁噹不忘跟電影導演解孟儒自薦想演《泥娃娃》續集，說著說著現場更直接「試鏡」，導演也一次OK。