金馬62星光大道「2男1女」主持人曝光！　彭千祐嚇傻：怎會找我？

記者黃庠棻／台北報導

第62屆金馬獎將於10/1公布入圍名單，金馬執委會今（25）日率先公布星光大道主持人。由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，第三度接棒的徐鈞浩搭檔曾任金馬60遞獎大使的彭千祐，一起迎接今年表現最優秀的影人們。

一路見證華語電影變遷的楊千霈，即使經驗豐富，仍覺得每一次的訪問與互動，都讓她更加確信對主持工作的熱愛，也沒忘記身為演員的初心與熱情，年底將有舞台劇新作演出的她表示「未來我會繼續用真誠與專業，迎接屬於電影的盛宴。」



從擔任金馬獎遞獎大使開始，到第三度接下星光主持棒的徐鈞浩，今年擔任第一屆臺北戲劇獎聚光大道主持的表現也有目共睹，他謙虛地說「非常戰戰兢兢的再次接下挑戰，感謝金馬的信任，也很期待跟新夥伴激盪出不一樣的火花！」

同樣也曾是金馬遞獎大使的彭千祐，去年憑藉《不良執念清除師》，雙料入圍金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」和「戲劇節目男配角獎」，接獲邀約的第一反應是「不可能！怎麼會找我？」到現在則是興奮大過於緊張，他表示「真的很開心！我會努力學習！」



三位星光主持人相約金馬執委會拍攝影片，很快就培養起默契。身為大學姊的楊千霈立即開好討論群組，鼓勵兩位學弟先從生活小事開始分享，建立好感情，自己率先公布最新舞台劇演出計畫，徐鈞浩不約而同也有新戲推出，身為主持新人的彭千祐立刻機靈反應「那我就是你們的頭號粉絲！」

從今天曝光的影片可以看出，三位不僅有渾然天成的演技，令人驚喜的合拍。楊千霈提出主持最重要的「反應」和「記性」考驗兩位星光學弟，徐鈞浩以媲美離婁之明的驚人視力辨識出每位嘉賓，令人嘖嘖稱奇，彭千祐除了對艱難片名如數家珍，還能倒著念出，立即贏得肯定。第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在臺北流行音樂中心舉行。