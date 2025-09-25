男神金城武講廣東話回歸！發狠「暴怒打人」　還跟高圓圓有親密戲

記者黃庠棻／台北報導

期待已久的話題鉅作《風林火山》將在10月9日在台灣上映，是男神金城武闊別8年唯一大銀幕作品，又集結三位金獎影帝，包含劉青雲、梁家輝、古天樂，還有高圓圓、杜德偉、任賢齊等超強夢幻卡司，一公布上映消息就吸引萬眾矚目。

▲《風林火山》由金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓、杜德偉、任賢齊等人主演。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

今（25）日《風林火山》再度發布正式預告，金城武扮演大集團接班人，而且他講得一口廣東話台詞，讓粉絲大呼懷念「好久沒聽金城武說廣東話，還是好有魅力。」此外金城武的造型和眼神更是電暈眾人，讓粉絲大讚「金城武每個畫面都值得收藏！」

不只金城武，《風林火山》的劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓每個又帥又美，劇照盡顯角色魅力，也讓粉絲敲碗想要收藏。片商宣布在今（25）日開賣《風林火山》電影預售票套組，讓粉絲可以一次就擁有金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓，極具質感的劇照，其中金城武更有兩張，超有收藏價值。

創下香港犯罪類型電影最高預算，斥資高達15億台幣的《風林火山》，從正式預告更可窺見導演麥浚龍精心打造的極致美學，除了劇組搭建面積達6萬平方呎的1:1比例銅鑼灣實景，還有終日下雪絕美的香港景觀，這次正式預告還釋出更多打鬥、飛車和鎗戰戲分，讓人血脈噴張。

金城武演出集團接班人氣勢超強，甚至還發飆打人，展現超MAN一面；劉青雲飾演的警察，和歹徒激烈駁火，但又疑似捲入毒品交易，亦正亦邪；梁家輝則飾演老練警官，抽絲剝繭調查，卻似乎和金城武有私下條件交換；古天樂則扮演亡命殺手，多場動作、飛車和槍戰；高圓圓則扮演和金城武有親密戲和一起幫助登上接班人的伴侶。

《風林火山》故事講述一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由「一個沒有毒品的世界」，比想像中更可怕、更混亂，結局誰來撥亂反正？《風林火山》將於10月9日全台盛大上映。

