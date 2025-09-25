《墨雨雲間》23歲男星爆紅！被譽「哆啦A夢系男友」默默守護吳謹言

記者黃庠棻／台北報導

由復仇系女星吳謹言與新生代演技派小生王星越領銜主演的《墨雨雲間》，今（25）日起在中天娛樂台首播，該劇改編自人氣小說，故事結合愛情、權謀、復仇等元素，一開播便引發廣大關注。

▲《墨雨雲間》由吳謹言、王星越主演。（圖／中天娛樂台提供）

《墨雨雲間》劇情講述吳謹言飾演的名門之女「薛芳菲」為愛離家，卻沒想到被夫家陷害還毀壞她名節，甚至遭受丈夫活埋，僥倖活下來的她，以恩人的名字「姜梨」華麗回歸，決定向傷害過她的人復仇，過程中更與王星越飾演的肅國公「蕭蘅」相遇，吳謹言也在王星越的支持下成功復仇。

王星越在《墨雨雲間》雖然飾演冷酷無情的肅國公，但面對吳謹言卻相當戀愛腦，總是默默照顧她，更是甘願配合她的復仇大計，從未戳破，並且在吳謹言需要的時候總會伸出援手，因此被稱為「哆啦A夢系男友」，危難時想方設法協助。

對於兩人劇中的情感關係，吳謹言開玩笑地說「他們倆不是來相愛的，是一起要弄死別人」，簡直就是「復仇者聯盟」情侶檔。而過去王星越飾演過許多類型的角色，累積豐富的作品，更是多次詮釋愛而不得的癡情男，像是《周生如故》、《寧安如夢》等。

被問到未來想挑戰什麼類型的劇種或角色時，王星越提到「我想演不加修飾、接地氣的人物，或者是演那種超級變態，淋漓盡致的那種」，對於相當陰暗、瘋癲的人物相當感興趣。



《墨雨雲間》是王星越和吳謹言首次合作，吳謹言透露自己也相當意外「命運的羈絆，總歸是合作上了，比我小那麼多，沒想到會合作」，對於兩人相差11歲，吳謹言則認為完全沒有年齡差「雖然年紀小，在劇組有時候還挺照顧我的，因為詞太多有時候當機，我都會請他幫我翻譯一下」，王星越成了她的「專屬翻譯官」。

吳謹言也說兩人在聊戲時相當有默契「不拍戲的時候更是玩在一起挺開心的」，而王星越則說吳謹言是劇組的「團欺」，更狂讚吳謹言的個性「她跟『魏瓔珞』完全不是一個人，她雖然是獅子座且雷厲風行的一個人，但她性格真的太好了」，更表示吳謹言的真實個性好到無法形容。

吳謹言在《墨雨雲間》有許多大快人心的復仇戲碼，對於自己過去在《延禧攻略》、《春花焰》都詮釋復仇的角色，是否怕被定型，她坦言「你有機會碰到跟你一拍即合的角色和題材，並且大家喜歡，我覺得是非常幸運的一件事情，可以在自己的舒適區拓展」。

而吳謹言原以為《墨雨雲間》裡的「薛芳菲」個性相當堅韌，和私下的自己相同，卻沒想到劇中卻有超多哭戲，更提到有場哭戲連續拍了四天「連續拍哭戲，後來我心臟就不行了，一直在調整自己的身體狀況」，但她也提到自己和劇中角色不同的地方「我生活中比較平和，沒有什麼仇恨，我恨不動了，演了很多這種復仇的角色，生活中我就躺平了」，似乎透過角色已宣洩所有情緒。《墨雨雲間》今（25）日起週一至週五晚間7-9點在中天娛樂台播出。