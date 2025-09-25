黃鐙輝被逼問床戰蔡淑臻！　「要9歲童星捂耳朵」脫口：我沒有起來

記者黃庠棻／台北報導

台灣電影《左撇子女孩》今（25）日首次在台舉行媒體試片，導演鄒時擎率眾演員黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏、張允曦（小8）接受訪問，黃鐙輝片中對蔡淑臻一見鍾情，更有場酒後意亂情迷的床戲，他笑說「說不會緊張是不負責任的，在現場就會當成是真的！」

▲《左撇子女孩》在台舉辦首次記者會。（圖／記者周宸亘攝）

黃鐙輝透露拍攝時一點都不浪漫，因為天氣很熱「我們擠在小公寓裡面，那房間是沒有窗戶的，我們要慾火焚身，又不能開冷氣，當天我們真的喝酒狀況下流很多汗，可以說是還沒開拍就已經全身火熱了」。

▲黃鐙輝出席《左撇子女孩》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不過，黃鐙輝坦言在接下《左撇子女孩》前，並不知道對手演員是蔡淑臻，得知能跟女神對戲之後覺得很開心，被問到是否會有興奮的感覺，沒想到他會錯意，以為是問他「是否性奮」，還要求一旁的9歲小童星葉子綺捂起耳朵，並說道「床戲這件事在拍的當下很投入，不會有興奮的感覺」。

▲黃鐙輝出席《左撇子女孩》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

隨後，黃鐙輝還轉頭詢問張允曦「一般來說，會有興奮的感覺嗎？因為我沒有起來」，一番18禁的發言瞬間讓現場驚呆，經過解釋之後才發現問題是「有沒有興奮、開心的感覺」，他才機智地說「拜託幫我剪掉」，成為訪問現場的逗趣插曲。

▲《左撇子女孩》小童星葉子綺。（圖／記者周宸亘攝）