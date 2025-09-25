于朦朧恩師再開砲「點名導演程青松」　質疑時間線：你人在哪？

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于朦朧的墜亡事件延燒多日，儘管警方已排除他殺嫌疑，真相仍受到多方質疑。而于朦朧的恩師、大陸知名娛評家宋祖德連日為弟子發聲，24日更點名導演程青松，質問：「你在哪裡？」

▲于朦朧過世後，其恩師宋祖德持續為他發聲。（圖／翻攝自微博／于朦朧、宋祖德）

宋祖德在微博發文，先是針對程青松的經歷提出質疑，「程某某搞的某帚獎，我沒有查到它在廣電局備案的資訊，也沒有查到其主管部門，這個狗屁獎合法嗎？」並犀利表示：「是不是阿狗阿貓都可以自說自話設一個電影獎項嘩眾取寵、忽悠大眾？」

宋祖德也直接將矛頭指向程青松在于朦朧事件中所提出的不在場證明，追問：「我只想問一下，那天晚上除了跟某女藝人吃飯（也不一定真的吃飯了），晚飯後到淩晨六點鐘，你在哪裡？」懷疑程青松提供的說法並不完整。

▲宋祖德發文（圖／翻攝自微博／宋祖德）

此前，程青松被指曾參與于朦朧墜亡當日的飯局，對此，他在22日澄清：「我既不認識于某某，也從未參與相關聚會。」他也在第一時間澄清並報警，「然而新一輪謠言再度襲來。在正式的警情通報發佈之前，我選擇沉默：一是遵循警方暫不回應的建議；二是深知我的任何發聲都會被『有心之人』曲解。」同時，他也表示將與律師商討後續的刑事自訴或民事侵權行動，誓言維護自身權益。

另外，宋祖德在21日曾發聲批評：「壞人還假冒媽媽寫小作文，企圖捂住網友的嘴！如此喪心病狂，天理難容。」並質疑于朦朧的工作室在7月就被本人註銷，為何可以代替發布死訊，甚至跳過警方下定論說「排除他殺」。不過，他的兩則貼文在發布五分鐘後就被強制刪除。

【程青松聲明全文】

我的回應

12日淩晨，有人將疑似于某某意外身亡事件照片中的黑衣黑髮男子誤認為是我，隨即謾罵與謠言向我湧來。我第一時間澄清事實並報警，申明自己既不認識于某某，也從未參與相關聚會。然而新一輪謠言再度襲來。在正式的警情通報發佈之前，我選擇沉默：一是遵循警方暫不回應的建議；二是深知我的任何發聲都會被「有心之人」曲解。

這幾天我遭受了嚴重的網暴。有人惡意編造，有人借機炒作，更有人持續騷擾我和我的親友，甚至升級為對我人身安全的威脅。部分違法行為已由公安機關受理，相信會得到公正處置；對於涉及刑事自訴或民事侵權的行為，我將與律師共同商討後續的維權行動。望以善意與理性紀念逝者，而非以謠言與暴力傷害他人。

程青松

2025年9月22日