女畫家分手「再發聲揭情變內幕」　Ryu放話嗆：想毀了我嗎？

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，今年1月正式宣布離婚，兩人展開新生活後的感情動向備受關注。其中，女畫家在21日發文宣布和Ryu分手，貼文曝光後立刻掀起討論，為此她昨（24）日再度發聲，並在文中揭露兩人分手的內幕。

▲女畫家曾曬合照放閃Ryu。（圖／翻攝自Threads）

女畫家首先便向某些酸民喊話，要他們積點口德，並憤怒地表示，過去曾有一堆人教育她，為了Ryu要在網路上收斂性格，如今兩人已分手，她希望那些人少對她指手畫腳。接著女畫家在文中針對「聊天記錄截圖」事件做出澄清，「截圖裡『我』所發出的所有消息，都出自我12歲的妹妹，Ryu明知這一點。」她解釋，當時妹妹只是因好玩，「製作了一堆我醜醜的貼圖發給他」，她會暴怒並非針對Ryu，而是因為「他傷害了我珍貴的人」，認為Ryu的反應傷害了妹妹。

女畫家透露在當初的事件爆發後，Ryu曾問責她：「你是想毀了我嗎？」為了保護對方，女畫家坦言，自己後來所發的那篇「你最可愛的樣子都在我的相簿裡」貼文，「其目的是為了透過讓網友對我產生我是一個陰晴不定情緒不穩的印象來轉移矛盾點以此降低對Ryu的名譽傷害。」

▲女畫家發文吐分手內幕。（圖／翻攝自Threads）

最後，女畫家向酸民憤怒喊話：「我們兩個談戀愛互相知道對方多少黑料你考慮過嗎？」並表示，若惹怒她這個有仇必報的人，她可以「每天更新一集他的黑料一個月都說不完」。不過，她也隨即強調自己不會說，因為她和Ryu分手，是兩個人共同的選擇，他們不會相互傷害。貼文曝光後，再度掀起網友留言討論。

事實上，女畫家在日本讀碩士班，去年透過朋友介紹才認識當時在經歷老婆Yuma背叛的Ryu，日前女方拿到碩士學位，開心曬照秀出學位證書，甚至還公開與Ryu甜蜜貼臉、親吻的合照，寫下「謝謝你陪我畢業。」如今發文宣布分手，讓不少網友湧入留言。