王心凌獲獎上台美翻了！　嗨吐攻蛋心聲：像和老朋友重逢

▲王心凌受邀出席微博音樂盛典。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

王心凌昨晚（24日）受邀出席微博音樂盛典，以一襲甜美又典雅的黑色禮服驚豔現場，並獲頒「年度矚目音樂人」獎項，王心凌開心分享：「很開心能夠有音樂陪著我一路前行，很開心能夠唱很多不一樣的故事給大家聽。謝謝團隊，謝謝一路支持的歌迷們，有你們的支持是我最珍貴的力量。我會繼續努力，繼續唱更多誠懇的歌，和大家留下更多美好的回憶。」

▲▼王心凌獲頒獎項感謝歌迷一路支持。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）



她日前宣布明年1月23、24日將攻蛋舉辦《2026 vivo 王心凌 SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會》，此次演唱會的舞台設計結合超大型LED螢幕、360度環場燈光特效與多層次機關舞台，對場地的高度、吊點數量、承重與音響配置都有極高要求，讓觀眾能沉浸在最完整的 Sugar High 體驗中。

王心凌說：「台北小巨蛋對我來說有特別的意義，每次站在這裡，就像和老朋友重逢。希望這次能帶給大家最甜蜜、最完整的音樂旅程。」門票將於本月26日中午12點正式開賣。

