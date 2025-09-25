楓葉姐姐沒開濾鏡「無P私照」曝光！不輸女偶像臉蛋超正　網認證美貌

記者田暐瑋／綜合報導

大陸抖音女團「SK月亮湖217」最近因上車舞爆紅，更帶動站在C位直播主「楓葉姐姐」的人氣，一度因為直播的濾鏡開太強，第一眼看到被以為是AI人，而好友「花果」更公開她的私服照，更掀起新一波話題。

▲楓葉姐姐無濾鏡美照。（圖／翻攝自Threads）



楓葉姐姐的好友花果近日在Threads分享多張她的私服照，並特地加上浮水印以防盜用，透露這些照片是楓葉姐姐親自授權分享，「想讓大家欣賞她的美貌。」照片中，楓葉姐姐展現多變造型，穿著黑色上衣搭配牛仔褲，散發成熟女人，又穿著學院風針織上衣，流露鄰家女孩的清新氣息，即使少了濾鏡加持，精緻五官與纖細身材依然吸引大批網友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楓葉姐姐無濾鏡美照。（圖／翻攝自Threads）



對於網友質疑直播時使用濾鏡的討論，熟悉「楓葉」的粉絲紛紛表示理解與支持，有網友指出：「即使直播上有濾鏡，真的沒有修很大也沒有修很多。」更有知情者解釋這是工作性質所需，並非個人可以決定的選擇，產業內部人士也補充說明，這屬於直播產業的生態現象，就如同韓國藝人必須上底妝出門、日本照片修圖是基本禮儀一般，都是因應市場環境所形成的慣例。

▲楓葉姐姐無濾鏡美照。（圖／翻攝自Threads）