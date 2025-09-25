男優東尼大木現蹤台灣！　死纏爛打對象曝光...揭為愛癡狂行徑

▲ 日籍男優歌手東尼大木相隔8年回歸台灣樂壇。（圖／金陛娛樂製作有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

男優天王東尼大木來台發行新單曲〈愛你的身軀〉，身分多元的他不但是知名摔角手，更是能寫能唱的樂團主唱，曾率「Tony Band」來台參與大港開唱，堪稱全能藝人，他對音樂創作熱忱不減，此次圓夢由金曲音樂人張三促成，兩人因上月台北國際成人展奇遇三次而結識，從展場到捷運、熱炒店，緣分牽引下，東尼大木主動提議合作，張三二話不說豪爽答應，隔天火速投入錄音寫歌，僅12小時便完成詞曲、編曲與錄製，促成這樁台日音樂交流佳話。

▲▼ 日籍男優歌手東尼大木和張三合作。（圖／金陛娛樂製作有限公司提供）



張三突發奇想提議混用國台日語歌詞，讓東尼大木躍躍欲試，他首次挑戰台語，以獨特日式腔調詮釋，不僅昇華歌曲意境，更展現其音樂企圖心，讓〈愛你的身軀〉交織異國與在地情感，擦出音樂火花！東尼大木笑說：「第一次唱台語感覺親切熟悉！」為學好發音，他發揮拳擊手死纏爛打精神，土法煉鋼硬記：「我一直問『這是什麼意思？』重複講，像音樂一樣，有節奏地念就會記住。」

首次挑戰台語的東尼大木，在學習過程鬧出不少趣事。他透露第一個學會的台語詞是「阿伯」，他笑說：「朋友們一直喊，我就跟著學，結果大家笑翻了！我覺得只要能讓大家笑，我就願意講一百次！」他甚至自曝後來見人就「阿伯、阿伯」打招呼，最終講的台語好像只剩下這個詞，這段逗趣分享不僅展現他的親民，也讓粉絲看見他對台語文化的真誠投入與學習熱情。

錄製〈愛你的身軀〉時，東尼大木坦言最在意的是將心底渴望與愛意注入歌聲，而非發音標準。他分享年輕時的愛情故事：「當時我曾有非常喜歡的人，甚至想把她的一切都變成自己的！」為投入情感，他將當時愛戀心情帶入歌中，東尼大木透露錄音時雖有點害羞，但這份羞澀與真誠，卻讓整首歌更貼近他內心情感，也讓聽者感受濃烈共鳴。

