于朦朧命案登英國BBC頭版！提3大質疑幫發聲　警「排除他殺」掀眾怒

大陸藝人于朦朧9月11日墜樓身亡，享年37歲，警方迅速將此事件定調為「意外事故」，但社會輿論並未因此平息，稱要替他討回公道，如今連英國《BBC》也以頭版頭條報導此案，並以「官方通報後，民眾為何仍質疑」為題，引發國際關注。

英國媒體《BBC》於美西時間9月23日以頭版頭條報導于朦朧案，並以「官方通報後，民眾為何仍質疑」為題，深入分析案件疑點及社會反應，旅外自媒體「大衛觀點」指出，《BBC》、新加坡《海峽時報》等權威媒體罕見關注，可能讓此事件一時間難以平息。

▲于朦朧命案登英國BBC頭版。（圖／翻攝自BBC）



《BBC》報導指出，「于朦朧死前究竟經歷了什麼？」目前全案呈現三大趨勢：首先是撤下熱搜、限流關鍵字；其次，對于朦朧相關影視作品進行系統性抹除，其姓名已難以在演職員名單中找到；第三，涉案傳聞方開始反擊，以聲明和律師函回應網民質疑，更提出3質疑：是否是自殺？是否有娛樂圈潛規則存在？是否有特權階級介入？

北京市公安局朝陽分局21日晚間，正式發布了警情通報，為于朦朧墜樓事件，帶來了最終的定論。警方在聲明中表示，在「于某某酒店意外墜樓事件發生後」，公安機關便立即開展調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問與調閱監視器畫面後，已正式排除刑事案件嫌疑。

