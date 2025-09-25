《坂本日常》翻拍真人電影！目黑蓮演殺手…導演發言遭批「冒犯原著」

記者陳芊秀／綜合報導

日本又有超人氣動漫要翻拍真人電影了！由漫畫家鈴木祐斗連載中的動作派作品《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，描述最強殺手坂本太郎為愛結婚金盆洗手，且身材變得發福，一邊過著普通生活，又面對找上門來的殺手，守護著自己的家庭與日常。該片近日宣布由目黑蓮主演，不料導演福田雄一的言論卻引發炎上騷動。

據日媒《女性自身》報導，《坂本日常》描述殺手坂本太郎金盆洗手，退役後體重達到140公斤，擁有圓滾滾的身材，但根據故事設定，主角在打鬥時消耗卡路里後，會暫時恢復苗條的身材。對此目黑蓮將以特殊化妝的方式，來詮釋豐滿身材和苗條身材的兩種形象，而拍攝豐滿身材的時期，每天都要花將近4小時進行特殊化妝。

目黑蓮透過電影官網發表演出的心情，表示多年前已經看過原著，當時就好奇翻拍真人版由誰來飾演，「完全沒想到自己會接到邀約，真的非常驚訝」。此外，他提到這次是扮演一位曾令人畏懼的傳說級殺手，現在則是一位以家庭為優先的溫和父親，這種反差是角色最大的魅力，並表示：「我會在尊重原作的世界觀和角色魅力的同時，再融入了自己的想法來演出。」其言論展現了對原作的尊重。

導演福田雄一過去執導《銀魂》大獲好評，這次執導《坂本日常》發表了長達約800字的評論，開頭提到觀看目黑蓮主演的連續劇時，被對方的演技震撼，結果收到製片人傳LINE：「目黑蓮可能會接演！您覺得怎麼樣？」而他整段發言都展現出對目黑蓮的欣賞，卻被日網發現完全沒提及原著。

日網批評「原作一點都沒提到嗎？這樣太可憐了吧…拜託不要再私物化原作了」、「不要再讓不愛原作的人來拍真人版了」、「完全沒提到原作這點，充分展現了福田雄一把作品私物化的壞毛病。除了目黑蓮的粉絲，沒人會喜歡這篇評論。太過分了吧」、「完全沒提到原作真的很糟糕啊，根本只是把原作當作自己想做的事的基礎罷了，這簡直是對原作的冒犯」、 「超喜歡《SAKAMOTO DAYS》，所以真的很難過」。而電影官方X帳號有關福田雄一發言的貼文，觀看數超過196萬，50則留言大多批評導演不尊重原作。

