韓啦啦隊團2S爆違法！見面會「沒付版權費」　爆料人：專輯非合法引進

韓國啦啦隊安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙（Mingo）以甜美形象在台組成女團「2S」，今年3月28日以歌手身份舉辦兩場「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會，門票2月中在網路平台開賣，兩分鐘便完售。但事隔半年，卻傳出活動當天2S四位成員在台上所唱的歌曲，主辦單位沒有付版權費用，就連專輯《How2How2》也都不是合法管道引進台灣。

▲粉絲見面會上安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙開心與台下粉絲互動。（圖／本刊資料照／鏡週刊）



安芝儇來台發展兩年多，今年初與南珉貞、趙娟週與朴旻曙（Mingo）組成女團「2S」，正式宣佈進軍歌壇，並舉辦粉絲見面會，經紀公司更安排在見面會上宣傳首張專輯《How2How2》，卻在近日爆出版權問題。

▲朴旻曙Mingo（左起）、南珉貞、安芝儇、趙娟週舉辦粉絲見面會卻爆出音樂版權糾紛。（圖／2S SPOTAINMENT提供／鏡週刊）

據悉，2S所屬經紀公司是透過台灣進口商將專輯《How2How2》引進台灣販售，並委任該進口商負責主辦「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會，活動當天四位成員在台上嗨唱少女時代的〈The Boys〉、Jessie J〈Bang Bang〉、Corinne Bailey Rae的〈Like a Star〉、安溥的〈寶貝〉，BIGBANG的〈花路〉以及梁靜茹的〈勇氣〉等歌曲，卻疑似沒有付版權費而遭爆料。

其實，《How2How2》專輯是在韓國錄製完成後，2S在台所屬經紀公司2S SPOTAINMENT透過進口商正式引進台灣販售，卻遭爆該專輯並非正式進口申報，且專輯上皆無任何韓國著作權或音樂協會等認證資料，就在台唱片行、網路平台銷售。

爆料者表示，2S四位成員都是公眾人物，在台公開場合嗨唱，就應該遵守台灣的法律，但主辦單位卻無視著作權法，甚至相中韓籍啦啦隊在台人氣旺，自韓國非法引進《How2How2》專輯，就是欺騙台灣粉絲及消費者。

