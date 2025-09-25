棒球YT贊同美友評「SJ表演非常難看」　粉絲怒批：踩一捧一大可不必

記者張筱涵／綜合報導

韓國天團Super Junior小分隊 L.S.S 於21日受邀擔任富邦悍將在台北大巨蛋賽事的開球嘉賓，並於賽後帶來演出。大批ELF（官方粉絲名）事前在社群積極宣導應援禮儀，甚至還有粉絲製作簡單的棒球知識教學，希望能在尊重球賽文化的前提下，一同享受這場跨界合作。然而，擁10萬訂閱的運動YouTube頻道「¡Ánimo!運動吧」的評論掀起熱議。

▲Super Junior小分隊L.S.S於21日受邀擔任富邦悍將在台北大巨蛋賽事的開球嘉賓和賽後表演者。（圖／富邦悍將提供）



▼SJ粉絲用心製作宣導。（貼文／取自FACEBOOK，如遭刪除請見諒）



¡Ánimo!運動吧擁有超過10萬訂閱，最新23日更新的影片中，帶著美國友人前往觀看比賽並實測iPhone 17 Pro的拍照宇錄影功能，然而在影片的最後，他表示：「我今天聽到最開心的一個評論，就是我們的外國人朋友，他後來傳訊息跟我說，他覺得Super Junior的表演非常難看，前面女孩表演還比較好看，我想說嗯，沒有錯，跟我想得一樣，莫名的開心，由一個美國來評論韓國人的表演，然後告訴我們大家台灣的女孩還是最棒的，但希望富邦明年主題日可以多贏一點球，這也是球迷的期待，全民的共識」，此言論引發爭議。

▲¡Ánimo!運動吧說美友人認為SJ表演「非常難看」。（圖／翻攝自YouTube／¡Ánimo!運動吧）



▲¡Ánimo!運動吧認同美友人說法並說「莫名的開心」。（圖／翻攝自YouTube／¡Ánimo!運動吧）



影片上架後，許多網友和粉絲湧入留言區，「所以先踩完FA，後面再踩SJ捧FA，你這個行為好看到哪去？活到一大把年紀學不會尊重蠻可憐的」、「我算是蠻忠實的乾一杯粉絲，雖然棒球迷都很沒同理心，但這集我的確也看的有點不舒服」、「踩一捧一大可不必～」、「哇…粉絲們進場互相提醒和了解尊重觀賽棒球的各項禮儀，以及幫忙為球員們加油。啦啦隊的各個表演也都很用心很棒，ELF們也盡力幫忙應援，然後轉頭就看到這種對表演嘉賓如此無禮的言論，還是來自一個體育的網紅嗎？」、「你只是想看啦啦隊吧，說別人表演難看，有嘴說別人沒嘴說自己」、「尊重你的自由意見，退訂了，以後都不見，共勉之」。

有網友理性表示：「富邦今年的主題日確實不怎樣，取了一堆不知所謂的名字，反正邦迷就是買單～行銷懶得費心也沒啥好說，但好不好看是很個人主觀的評論，就像有人說棒球非常難看我們也會不爽，如果影片要蹭流量可以討論：SJ從頭到尾表現出來對棒球的尊重，還有粉絲們展現出的禮貌，不用刻意挑起這樣的對立，我是邦迷，連SJ有幾個成員都搞不清楚，這波真的無法挺阿強，共勉之～」

▲▼¡Ánimo!運動吧YouTube和Threads相關影片留言區。（圖／翻攝自Threads、YouTube／¡Ánimo!運動吧）

