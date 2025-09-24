女星聲援于朦朧「突遭花盆砸中」　消失2天報平安：這結果我不服

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓身亡事件引發外界高度關注，儘管官方定調為意外，但多方疑點引起輿論質疑是否存在幕後操控。而女星孫琳連日為于朦朧事件發聲，沒想到日前竟收到威脅，且被花盆砸到。事發兩天後，孫琳終於現身發文報平安。

▲于朦朧墜亡事件引發熱烈討論，孫琳也連日在微博發聲。（圖／翻攝自微博／于朦朧、孫琳Linsun）

孫琳23日在微博發文表示：「安全～明天給大家發更新，謝謝大家關心啦。」並提到會抽獎送網友喝奶茶。不過，網友在24日並沒有等到她更新，孫琳稍早也曬出打點滴的照片，寫道：「姐妹們等我好了再給大家更新。這個結果我不服！等我回來寶貝們。」

▲▼孫琳發文。（圖／翻攝自微博／孫琳Linsun）

此前，孫琳曾一度發文透露已找到于朦朧事件真相的線索，結果引起部分人士不滿，她也因而接連收到威脅訊息。不僅如此，她日前出門拿快遞時，還被花盆砸中，隨即送醫治療。

另一方面，北京市公安局朝陽分局在21日晚間，正式發布了警情通報，為于朦朧墜樓事件，帶來了最終的定論。警方在聲明中表示，在「于某某酒店意外墜樓事件發生後」，公安機關便立即開展調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問與調閱監視器畫面後，已正式排除刑事案件嫌疑。