于朦朧墜亡現場「網瘋傳紅髮男導演現身照」！　陸狗仔悼念文藏玄機

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，警方稱此事件是飲酒意外，否定網上流傳的陰謀論，然而，疑似他殺的影像仍在網路上持續流傳，導致案件的真相備受質疑。導演程青松因被指曾與編劇極光光出現在案發地點而捲入事件，他隨後澄清表示自己不認識于朦朧，也未曾參與相關聚會，但網路上仍流出疑似程青松在案發現場的照片，知名狗仔「百曉生」的發文也進一步加劇了輿論。

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博／于朦朧）



針對于朦朧墜樓案的各種陰謀論，北京警方表示經過現場勘查及法醫檢驗，排除了刑事案件嫌疑，且家屬對此無異議，同日，程青松轉發警方聲明，並再次澄清自己與此案無關。不過，網上流出一名紅髮男子的照片，部分網友根據髮色及體型猜測此人可能是程青松，但照片真實性尚未確認。

知名狗仔「百曉生」於警方通報後，在微博發文悼念于朦朧：「一路走好，去天上當神！下輩子不要當演員！」此言論引發網友熱議，部分人認為話中有話，甚至猜測他可能掌握更多內情但無法透露。與此同時，于朦朧的恩師及好友也紛紛發聲，呼籲查明真相，讓事件能夠平息，避免更多不實言論擴散。

▲知名狗仔百曉生悼念文。（圖／翻攝自微博）