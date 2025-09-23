威廉逃兵主持棒遭拔！　許效舜嘆可惜「送祝福」：他是人才

記者孟育民／台北報導

《Talk Talk秀台語》第二季今（23日）舉辦開播記者會，由選手代表張瑞夫主持，浩子、Sandy、許效舜與黃豪平全員到齊，現場媒體與來賓笑聲不斷，為節目開播暖身造勢。而許效舜另一節目的搭擋威廉，因為今年5月爆出涉嫌偽造病歷逃避兵役的爭議，事後證實由張睿家入主。許效舜對此也首度回應了！

▲《Talk Talk秀台語》第二季開播記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

對於節目換搭檔，許效舜表示：「我的節目就像撲克牌一樣，每個人都很忙，現在很多年輕人戲約不斷，他們穿來穿去，我們只要收視率穩定。」他認為威廉逃兵風波總會過去，並送上祝福，「因為大家都是人才，把他冰起來沒用也是很可惜。」許效舜直言，有不少觀眾敲碗希望威廉回來，「當然如果能夠圓滿這件事情，我們都應該要祝福。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許效舜感嘆威廉可惜。（圖／記者徐文彬攝）

《Talk Talk秀台語》第二季即將播出，Sandy吳姍儒這次真的履行承諾全程參與節目錄製，沒有半路跑去做壞事！她開心表示：「這次從海選開始，全台跑透透，雖然辛苦但非常值得。能一路參與到底，真的很榮幸，也覺得自己的台語有進步一點點了。」

她也笑說，這一季除了台語有進步，還多學了育兒：「除了台語之外，就是在家育兒啦（笑）！而且也比較知道怎麼去評價喜劇，跟選手互動過程中學了不少。」