洪佩瑜才剛宣布雙喜臨門　「破天荒穿馬甲挑戰」還請出吳青峰

記者蔡琛儀／台北報導

洪佩瑜宣布今年底推出第二張個人專輯《開》，並將於12月6日首度站上台北流行音樂中心舉辦大型售票專場，一口氣公布兩大喜訊。新專輯率先曝光的單曲〈不佔地方〉成績亮眼，兩週後再度推出〈包括但不限於〉，延續她從神秘新人到實力黑馬的驚奇蛻變。

▲洪佩瑜推出新歌〈包括但不限於〉。（圖／何樂音樂提供）

〈包括但不限於〉跳脫過往抒情曲線條，洪佩瑜這回挑戰輕快舞曲，直呼是自己一直許願想唱的類型：「一聽就會想跟著舞動。」作品由余竑龍、Jocelyn 9.4.0作曲，金曲歌王吳青峰親自填詞，將法律術語化為詩意隱喻，寫出從不健康關係中掙脫的勇氣。洪佩瑜形容青峰文字像「一座巨大的鹽燈」，持續淨化過往的陰霾，並讓她更堅定面對未來。

而吳青峰與專輯歌詞、企劃統籌王小苗在修改歌詞時，兩人是直接在LINE上一句一句推敲，一有疑問就即刻修改幾種版本，最後整首順完之後，王小苗回傳給吳青峰「你是AI嗎，我好像在跟AI對話……」相當逗趣。

▲▼洪佩瑜首次挑戰唱跳。（圖／何樂音樂提供）

錄音與MV製作過程也充滿巧合與趣味，製作人為催出洪佩瑜的靈魂嗓音，甚至在錄音室桌上即興「清醒催眠」，逼出她前所未有的能量。導演Chris Rudz與編舞家Chikako Takemoto合作打造MV，洪佩瑜更首次挑戰唱跳，結合舞蹈意象展現掙脫困境的過程，最後背影鏡頭露出多年苦練的結實背肌，氣場全開。

洪佩瑜以金髮、馬甲造型亮相，性感又颯爽。她坦言流行舞是全新挑戰，學習時間短但收穫滿滿，也讓她對未來推出舞曲專輯充滿期待：「如果有一天能蒐集到一整張『哇超棒！』的作品，那可能就是命運的sign，我會很期待那天到來。」