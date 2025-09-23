嘎琳遭爆「怕富商男友吃醋」要女替身上陣　男主角露面全說了！

記者黃庠棻／台北報導

男星黃信赫因出演BL劇《About Youth 默默的我，不默默的我們》展露頭角，2024年連續推出戲劇《幸福房屋事件簿》、春春台劇《讓我看見你是誰》以及票房破千萬的電影《夏日的檸檬草》等，日前還與「樂天女神」嘎琳一起拍攝廣告。

▲嘎琳。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

黃信赫今（23）日出席大愛新戲《接住流星的人》媒體茶敘，與同劇演員吳岳擎、吳政勳、陳昭妃、洪君昊合體，日前與「樂天女神」嘎琳拍廣告，傳出對方因為怕富商男友吃醋，向廠商提出不跟他對戲的要求，現場由女替身穿上與他相似的造型對戲，才完成廣告拍攝。對此，黃信赫表示廣告內容男女主角對戲篇幅不多，互動很少是正常的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃信赫。（圖／大愛電視提供）

談到與嘎琳合作的經驗，黃信赫對於廣告現場互動片段外洩，感到相當驚訝，在記者會一度緊張地說道「我怕我講錯話」，他透露在拍攝期間與女方有一點點互動，但強調篇幅本來就不多，至於講話支支吾吾的原因，他也表示「不是怕得罪粉絲，我不想讓任何人難做人，我也是說實話。」

▲黃信赫。（圖／大愛電視提供）