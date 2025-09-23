于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪　涉案男星近況曝

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧因墜樓過世震驚演藝圈，死因引發外界諸多揣測，此事件讓人聯想到2017年「小柳岩」、「小Angelababy」任嬌的全裸墜樓命案，任嬌被發現於蘇州某飯店附近草坪，面部朝下，未穿衣物，警方最終判定為酒後意外，事件不了了之，而涉案男星楊旭文也因此受到影響。

▲大陸女星任嬌7年前也是墜樓亡，和于朦朧的死法一樣啟人疑竇。（圖／翻攝自微博）



已故女星任嬌有「小柳岩」、「小Angelababy」封號，2017年被發現於蘇州某飯店附近草坪死亡，當時遺體面部朝下，未穿衣物，得年28歲，事發前一天曾被拍到進入男星楊旭文的房間，引發不少猜測，家屬事後發表聲明表示網路上流傳的各種說法都是不實傳言，因為整起事件撲朔迷離，加上任嬌生前最後見到的演員男友楊旭文沒有公開說明，也讓外界質疑是男方公司刻意壓新聞，更是引起大批網友反彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大陸女星任嬌死前一晚曾在男星楊旭文房間。（圖／翻攝自微博）



任嬌曾是北京電影學院的畢業生，參與過《鍾馗伏魔》等電影，並曾登上綜藝節目《奔跑吧兄弟》，楊旭文因出演《射鵰英雄傳》2017年版本中的「郭靖」而成名，因捲入此命案而一度低調淡出演藝圈，直至2022年以網劇《唐朝詭事錄》中「盧凌風」一角重新獲得關注，近年他持續拍攝《唐朝詭事錄》續集，逐漸恢復演藝工作。