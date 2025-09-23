于朦朧恩師轟「喪心病狂」爆料5分鐘遭秒刪！　提工作室1疑點：企圖捂嘴

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管警方已排除他殺嫌疑，但事件仍充滿疑點，21日于朦朧的恩師、大陸知名娛評家宋祖德在微博發聲，批評集體噤聲是「喪心病狂」，並直指有勢力試圖掩蓋真相，然而這兩則貼文僅存5分鐘便被刪除。

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博／于朦朧工作室）



北京警方日前宣布逮捕3名造謠網友，指出于朦朧死因是酒後意外墜樓，家屬也對結果無異議，但仍有網友提出虐殺、潛規則等可能性，希望外界協助調查真相。于朦朧的恩師宋祖德21日發聲批評：「壞人還假冒媽媽寫小作文，企圖捂住網友的嘴！如此喪心病狂，天理難容。」

此外，宋祖德質疑，于朦朧的工作室7月就被註銷，為何一個已被本人註銷的工作室還能在于死後代替發布死訊，甚至跳過警方公告下定論：「排除他殺。」他對此相當憤怒，「兩次用工商局已經註銷的工作室發文，沒有任何法律效力！完全可以無視！耐心等待正式通報，希望中秋節前有個正式通報！」

▲宋祖德。（圖／翻攝自微博／宋祖德）

然而，宋祖德的兩則貼文僅存5分鐘便被刪除，微博帳號也遭禁言，最新貼文停留在9月20日，宋祖德隨後修飾文字再次發文，提到「耐心等待警察的正式通報」，但相關貼文依然無法存留，這一系列操作引發粉絲對事件真相的質疑。