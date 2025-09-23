ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳瑋薇順產喜迎二寶！
2025秋冬流行4趨勢！
韓啦啦隊女神出車禍！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

宋伊人 于朦朧 蕾拉 阿翔 浩子 G-DRAGON 翁滋蔓 程青松

于朦朧死亡疑雲「陸平台被噤聲」！　波特王談風波喊話：不會是最後一個

記者孟育民／台北報導

中國男星于朦朧在11日突然因墜樓身亡，事件引發廣大關注，更扯出各種陰謀論。百萬網紅「波特王」在頻道中探討此事件，提到中國微博、小紅書、抖音等平台，于朦朧從熱搜第一到人間蒸發，似乎有意在被封鎖消息，他也表達了自己的看法。

▲▼波特王談到于朦朧事件。（圖／翻攝自YouTube／波特王好帥）

▲波特王談到于朦朧事件。（圖／翻攝自微博、波特王IG）

波特王在YouTube頻道「波特王好帥」探討于朦朧事件，以及各種網路上的陰謀論。對此，他也表達看法，「連一位在牆內擁有2000萬粉絲的男影星，擁有高度關注，都能這樣被迫喪命了，那更遑論是一般中國民眾，不管你有沒有名，只要在中共統治下，在中共高官的眼中，你我都跟韭菜沒有差別。」他也喊話中國網友，「如果中國人心甘情願為奴跪著，那于朦朧不會是最後一個。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼波特王談到于朦朧事件。（圖／翻攝自YouTube／波特王好帥）

▲▼波特王表達對事件的看法。（圖／翻攝自YouTube／波特王好帥）

▲▼波特王談到于朦朧事件。（圖／翻攝自YouTube／波特王好帥）

▲▼波特王談到于朦朧事件。（圖／翻攝自YouTube／波特王好帥）

于朦朧事件持續延燒，事實上北京市公安局朝陽分局21日晚間，正式發布了警情通報，為于朦朧墜樓事件，帶來了最終的定論。警方在聲明中表示，在「于某某酒店意外墜樓事件發生後」，公安機關便立即開展調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問與調閱監視器畫面後，已正式排除刑事案件嫌疑。

聲明中指出，于朦朧墜樓事件發生後，有人為博眼球、蹭流量，而在網路上編造各種謠言。其中，一位鄭姓女網友，編造「于某某被他人組局侵害後跳樓」的謠言；另一位袁姓女網友，更是杜撰了于某某「被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚，被丟下樓」的驚悚情節。警方表示，這些言論不但對家屬造成二度傷害，更已嚴重擾亂公共秩序，目前涉案的三人，皆已被依法逮捕。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

于朦朧波特王死因

推薦閱讀

蕾菈上空「胸部作畫」意外露點！　緊急下片處理：網友是放多慢

蕾菈上空「胸部作畫」意外露點！　緊急下片處理：網友是放多慢

20小時前

阿翔害慘搭檔20年！　爆「浩子與病痛共存無法手術」自責揭秘辛

阿翔害慘搭檔20年！　爆「浩子與病痛共存無法手術」自責揭秘辛

18小時前

宋伊人被爆「拉于朦朧進飯局」首發聲！　澄清4罪狀委託律師提告

宋伊人被爆「拉于朦朧進飯局」首發聲！　澄清4罪狀委託律師提告

17小時前

「台大五姬」翁滋蔓久違現身！隔N年回母校：太有趣了 近況照全被拍

「台大五姬」翁滋蔓久違現身！隔N年回母校：太有趣了 近況照全被拍

9/22 12:40

Lulu陳漢典「頂級飯店看婚禮場地」！婚宴訂明年1月　私下互動超甜

Lulu陳漢典「頂級飯店看婚禮場地」！婚宴訂明年1月　私下互動超甜

7小時前

快訊／GD突宣布大巨蛋VVIP票價異動！　「1粉絲福利」也確定掰了

快訊／GD突宣布大巨蛋VVIP票價異動！　「1粉絲福利」也確定掰了

19小時前

李翊君甜讚老公檢場「1最大優點」！　結婚30年...曝光私下真實互動

李翊君甜讚老公檢場「1最大優點」！　結婚30年...曝光私下真實互動

9/22 14:52

黃嘉千離婚1年被猜「交新男友」！王偉忠：可以講了 0偽裝被拍現身萬華

黃嘉千離婚1年被猜「交新男友」！王偉忠：可以講了 0偽裝被拍現身萬華

9/22 08:12

6歲女兒揭發媽媽出軌！人妻「帶小孩約砲小王」　老公錯愕大哭

6歲女兒揭發媽媽出軌！人妻「帶小孩約砲小王」　老公錯愕大哭

3小時前

全智賢《暴風圈》1台詞掀辱華爭議！　3代言受影響「廣告拍攝喊卡」

全智賢《暴風圈》1台詞掀辱華爭議！　3代言受影響「廣告拍攝喊卡」

5小時前

Lucas黃旭熙暴走開嗆！「看看他們做了什麼」　預告毀滅爆料：明天見

Lucas黃旭熙暴走開嗆！「看看他們做了什麼」　預告毀滅爆料：明天見

22小時前

《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

2小時前

熱門影音

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了
周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD
陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！
趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」
陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD
陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」
隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

周華健廣告歌爆紅「靠齊豫推薦」　她笑喊：要接到齊秦的電話了XD

周華健廣告歌爆紅「靠齊豫推薦」　她笑喊：要接到齊秦的電話了XD

隋棠憔悴現身..崩潰嘶吼到沙啞！　成新瓊瑤女郎..湯志偉自嘲「瓊瑤老人」

隋棠憔悴現身..崩潰嘶吼到沙啞！　成新瓊瑤女郎..湯志偉自嘲「瓊瑤老人」

李多慧讚季芹「貼心又漂亮」　脫口「想看到鬼」嚇壞大家

李多慧讚季芹「貼心又漂亮」　脫口「想看到鬼」嚇壞大家

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

周華健貼心準備「兩千吋提詞器」！　自曝有老花：我覺得你們也有這問題XD

周華健貼心準備「兩千吋提詞器」！　自曝有老花：我覺得你們也有這問題XD

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

看更多

【啊你怎麼沒下車？】爸爸上國道才發現忘載兒去學校

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

王柏傑生日「解脫蛋糕」是她想的！方志友曝現況：看新聞才知分手

13分鐘前0

宇宙人小玉曾住頂樓加蓋　冷到團員看不下去「直接扛暖氣去他家」

28分鐘前1

百萬吃播主拒酒測「棄車狂逃300公尺」　耍賴20分鐘慘被上銬

37分鐘前0

壯壯登巴黎時裝周！透視裝「人間水蜜桃」被看光　同框日本女星

52分鐘前0

潔哥女兒中A流！半小時體溫飆到38.8　反覆發燒3天確診：剛剛還好好的

1小時前0

胡宇威認：料理跟愛情一樣！戀上「甜點系女孩」　她擺脫社恐變了

1小時前10

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

2小時前32

10億女星離婚內幕終於曝光！　前夫鬆口：拿到錢只想躺平

2小時前20

「從交往到結婚都是陳漢典主動」　把Lulu當公主寵！嫁他超放心

2小時前112

《戲說台灣》菜瓜布修煉成人！　夢幻金仙女現身「一看竟是Lulu」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕾菈上空「胸部作畫」意外露點！
    20小時前4842
  2. 阿翔害慘搭檔20年
    18小時前83
  3. 宋伊人被爆「拉于朦朧進飯局」首發聲！
    17小時前2620
  4. 「台大五姬」翁滋蔓久違現身！
    9/22 12:404
  5. Lulu陳漢典「頂級飯店看婚禮場地」
    7小時前165
  6. 快訊／GD突宣布大巨蛋VVIP票價異動！　「1粉絲福利」也確定掰了
    19小時前221
  7. 李翊君甜讚老公檢場「1最大優點」！　曝光私下真實互動
    9/22 14:526
  8. 黃嘉千離婚1年「被猜交新男友」
    9/22 08:12166
  9. 6歲女兒揭發媽媽出軌！人妻「帶小孩約砲小王」
    3小時前101
  10. 全智賢1台詞掀辱華爭議！3代言受影響
    5小時前3828
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合