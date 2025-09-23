于朦朧死亡疑雲「陸平台被噤聲」！　波特王談風波喊話：不會是最後一個

記者孟育民／台北報導

中國男星于朦朧在11日突然因墜樓身亡，事件引發廣大關注，更扯出各種陰謀論。百萬網紅「波特王」在頻道中探討此事件，提到中國微博、小紅書、抖音等平台，于朦朧從熱搜第一到人間蒸發，似乎有意在被封鎖消息，他也表達了自己的看法。

▲波特王談到于朦朧事件。（圖／翻攝自微博、波特王IG）



波特王在YouTube頻道「波特王好帥」探討于朦朧事件，以及各種網路上的陰謀論。對此，他也表達看法，「連一位在牆內擁有2000萬粉絲的男影星，擁有高度關注，都能這樣被迫喪命了，那更遑論是一般中國民眾，不管你有沒有名，只要在中共統治下，在中共高官的眼中，你我都跟韭菜沒有差別。」他也喊話中國網友，「如果中國人心甘情願為奴跪著，那于朦朧不會是最後一個。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼波特王表達對事件的看法。（圖／翻攝自YouTube／波特王好帥）



于朦朧事件持續延燒，事實上北京市公安局朝陽分局21日晚間，正式發布了警情通報，為于朦朧墜樓事件，帶來了最終的定論。警方在聲明中表示，在「于某某酒店意外墜樓事件發生後」，公安機關便立即開展調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問與調閱監視器畫面後，已正式排除刑事案件嫌疑。

聲明中指出，于朦朧墜樓事件發生後，有人為博眼球、蹭流量，而在網路上編造各種謠言。其中，一位鄭姓女網友，編造「于某某被他人組局侵害後跳樓」的謠言；另一位袁姓女網友，更是杜撰了于某某「被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚，被丟下樓」的驚悚情節。警方表示，這些言論不但對家屬造成二度傷害，更已嚴重擾亂公共秩序，目前涉案的三人，皆已被依法逮捕。