藍心湄是炸物狂粉！自爆「點上千元」一周吃兩次　公開保持苗條身材秘訣

TVBS《女人我最大》2025粉美賞今於美福飯店盛大舉行，主持人藍心湄今以一襲台灣本土品牌「FISH KUANG」的銀白俏麗短裙亮相，衣袖處的大片褶皺透過巧思閃閃發光，彷彿化身成發光美人。正當眾人大讚藍心湄展露窈窕身材，她竟語出驚人，透露自己愛吃炸物，「點到1000元的分量是我的日常，有時甚至一周吃兩次」！

▲藍心湄以一襲銀白亮色小短裙化身美人魚，亮麗登場粉美賞 。（圖／TVBS提供）



藍心湄受訪表示，相較於甜食自己更愛炸物，還透露之前嘴角炎就是吃太多炸物惹禍，她開玩笑：「我太愛炸物，吃炸的對我來說很療癒，什麼東西炸過就變好吃，就差沒把Labubu也炸了，我就是那麼愛吃炸物，炸物配什麼酒都搭。」儘管愛吃炸物，但她仍維持極佳的身體線條，她分享自己的飲食、保養原則，只要吃了炸物，就不再碰澱粉。

▲藍心湄（左）和粉美賞主持人阿Ken鬥嘴互動，掀起台下陣陣笑聲。（圖／TVBS提供）

此外，透過大量的行走來消耗多餘的卡路里，常常一走就是兩萬步起跳，她自豪說：「我走路會加快速度，走得很快，快到要跑起來的哪種速度。」



