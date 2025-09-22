郭富城寵妻「宣布休1個月陪產」　親揭時間點：要做好爸爸、丈夫

記者王靖淳／綜合報導

香港天王郭富城和方媛（Moka）在2017年結婚，婚後育有兩個寶貝女兒，日前更驚喜公開一家四口將迎來第三胎寶寶的出生，消息曝光後喜獲一票祝福。值得一提的是，最近郭富城出席活動時，自曝將休息一個月的時間陪產老婆。

▲方媛（圖左）、郭富城2017年結婚。（圖／翻攝自微博）

郭富城最近在出席活動時，被記者問及近來是否因「要賺奶粉錢迎接第三胎」，而工作滿檔，為此他不但沒否認，反而還大方回覆：「是的。」緊接著記者也追問，工作滿檔的他，屆時是否會請假陪老婆待產。對此，郭富城再次展現他「寵妻」的一面，並透露在結束10月4日、5日在成都的演唱會後，自己就會休假一個月，將把所有的時間，都留給老婆與即將到來的寶寶。

▲郭富城育有兩個寶貝女兒。（圖／翻攝自微博）

郭富城也進一步地透露自己願意為家庭，暫時放下工作的原因。他表示：「是啊，要做一個好的爸爸、丈夫」，這句充滿責任感與愛的告白，打動在場的所有人，也讓他愛家好男人的形象，再次深植人心。受訪的影片曝光後，不但在網路上瘋傳，甚至吸引許多網友討論，不少人紛紛表示「很寵妻」、「真的很愛護他的老婆」、「真是好老公啊，太暖心了。」