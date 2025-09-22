傅孟柏釜山頒獎給李洙赫！張榕容合體大咖影帝「曝私下親民舉動」

記者黃庠棻／台北報導

台北電影節與文化內容策進院（文策院）攜手合作推廣的「非常演員」企劃。去年的「非常演員」傅孟柏因主演Netflix影集《回魂計》，受邀踏上釜山影展開幕式紅毯，隔天馬不停蹄與張榕容一同參與《美麗佳人》亞洲之星大賞（Marie Claire Asia Star Awards）頒獎典禮，與來自世界各地的影人交流，留下難忘回憶。

▲北影「非常演員」傅孟柏、張榕容出席釜山影展。（圖／台北電影節提供）

張榕容回憶上次到釜山已經是疫情前，如今再度造訪，感受到城市的變化，但依舊如記憶中美麗。她笑著分享，這次沒有錯過自己最愛的鮑魚粥和人蔘雞湯，直呼釜山是讓人難忘的美食之地。在典禮上，張榕容與金今順共同頒獎給印尼演員Claresta Taufan。

▲北影「非常演員」張榕容出席釜山影展。（圖／台北電影節提供）

不僅如此，張榕容也很開心能與許多優秀影人相遇，其中知名演員李炳憲特別熱情，除了小聊了幾分鐘外，還主動用她的手機自拍合影，讓她印象深刻；她也見到了自己非常尊敬的影壇前輩張艾嘉，並與日本影人西島秀俊聊起日本動漫，意外發現兩人近期都有在追動漫《怪獸8號》，可說是氣味相投。

▲北影「非常演員」張榕容出席釜山影展。（圖／台北電影節提供）

而傅孟柏首次踏上釜山影展紅毯，表示能在國際盛會中與許多優秀的電影人齊聚一堂，心情既興奮又榮幸。他提到，現場雲集各國實力派演員，最驚喜的是意外遇到自己非常欣賞的日本男星山田孝之，直呼「我忍不住跟他說『我很喜歡你的演出，還有你的鬍子。』」場面輕鬆又熱絡。

▲北影「非常演員」傅孟柏出席釜山影展。（圖／台北電影節提供）

除此之外，傅孟柏也特別提到頒獎典禮的有趣經歷，他正好將獎項頒給韓星李洙赫，與同台揭獎的女演員金信祿（金新綠）互相學習彼此名字的中韓唸法，過程新鮮又難忘。他表示，希望未來能有更多時間，在沒有語言隔閡的情況下，深入交流表演的心得與經驗。

▲北影「非常演員」傅孟柏出席釜山影展。（圖／台北電影節提供）

談及釜山影展本身，傅孟柏盛讚這是一個結合知性與感性的電影盛會「整個城市和影展融合起來的氛圍十分迷人，不論是影人還是觀眾，都很值得來參加。」還笑著透露，下次一定要帶女兒一同體驗這份獨特的影展氛圍。

▲《回魂計》釜山影展首映座無虛席，傅孟柏熱情與觀眾分享拍攝歷程。（圖／Netflix提供）

另外，張榕容結束盛會就要忙於新作品，她透露主演的新影集《整形過後》即將與觀眾見面。她在片中飾演一位整形醫生，希望帶給觀眾耳目一新的感受。她也預告下個月將前往東南亞拍攝國際海外影集，雖然劇組尚未公開細節，但已讓她相當期待。

▲北影「非常演員」張榕容、李康生出席釜山影展。（圖／台北電影節提供）

最後，在釜山影展期間舉辦的「臺灣之夜」盛會上，李康生特別分享當天出席《不散》映後問答活動，座無虛席、氣氛熱烈，留下了難忘的回憶。除了「非常演員」代表張榕容與李康生之外，許光漢、石知田、王可元、9m88等台灣演員也齊聚一堂，星光雲集。

▲北影「非常演員」李康生出席釜山影展。（圖／台北電影節提供）