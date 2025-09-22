藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

記者孟育民／台北報導

女星江祖平日前指控前三立副總兒子龔益霆性侵，然而《女人我最大》5日發文，被網友認為有「翻舊帳」嫌疑，是在「檢討受害者」，節目緊急回應道歉，掀起外界討論。主持人藍心湄今（22日）《女人我最大》粉美賞頒獎典禮，被問到此事，再度譴責犯罪行為，有感而發說：「如果自己的家人是受害者，我的心感受到一樣痛。」

▲藍心湄談到江祖平事件。（圖／讀者提供、翻攝自藍心湄臉書）

藍心湄第一時間就發文表示，「犯錯就要道歉，罪犯就去坐牢，沒什麼好說的，誰都一樣。」被認為是力挺江祖平，她今再度談到此事，表示雖然跟江祖平不熟，對方僅10年前來錄過《女大》單身單元，但用921事件來比喻自己的心情，「昨天是921地震的第26周年，我感受到26年前的那一瞬間，我們每一個人的那種害怕恐慌，甚至不知道明天怎麼辦，我要形容的是那個痛。如果是自己的家人、親妹妹發生這樣的事，這個受害人有多害怕，我要跟她加油的是這個，我的心感受到一樣痛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此藍心湄喊話，「今天犯錯，我們就誠心跟社會大眾道歉，犯罪一樣誠實的去接受懲罰、去坐牢，天王老師都一樣，誰都一樣。」

另外，提到《女人我最大》小編發文引起的爭議，藍心湄則說：「小編發文的想法沒有錯，他年輕敢衝，我很欣賞這樣的年輕人，他為的也是他的業績和獎金，他有什麼錯？」她認為錯的是負責審稿的主管，應該要確認內容是否恰當，全然責怪發文者不公平．「他們自己部門也有檢討了。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。





