李千娜新專輯卡關！　老公黃尚禾「1舉動神助攻」超驚喜

李千娜推出首張台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，獲得廣大的迴響，在製作的過程中其實一度卡關，最後一首歌一直在從缺的狀態，有天老公黃尚禾在家中播放〈愛情研究院〉，讓李千娜彷彿回到林強開創音樂新篇章的年代，她立即向製作人阿弟仔提議，兩人興奮地決定翻唱這首經典，製作人巧妙融合搖滾與獨特電子音樂風格，打造出貼近原曲氛圍又具現代感的全新版本。

MV今日首播，導演彭道森安排李千娜與涂善存在麵店巧遇，劇情巧妙延續首波主打〈無法度按捺〉MV，涂善存為呼應前作，詢問宋柏緯有無特徵或動作，讓上一支MV引發熱議的「金牛角」再次登場，李千娜笑說兩位男主角都喜歡將金牛角壓碎放麵裡或沾甜辣醬，女主角在思念前男友之後，遇見有相同習慣的新對象，回憶湧現同時也開啟新章。

首次與涂善存合作，李千娜充滿期待，原來黃尚禾曾與涂善存共事，不斷誇讚善存認真優秀，涂善存表示黃尚禾是他剛出道時的「啟蒙老師」，分享的建議至今受用，李千娜現場認證：「善存確實從頭到尾都很投入！」涂善存笑稱曾想叫李千娜「師母」，讓李千娜驚訝，兩人還趕緊看向一旁的「老師級前輩」陳君豪行注目禮。

金曲製作人陳君豪此次客串MV吉他手，延續男主角「金牛角」意念登場，本身喜愛〈愛情研究院〉的他，初聽李千娜翻唱便讚嘆：「很酷！經典歌有了新生命？」李千娜非常感謝君豪的力挺，更直誇他：「最帥氣的登場！」一天拍兩支MV的李千娜，連續工作20小時，仍看起來精神很好，她笑說：「自己是個工作狂，越投入在裡面就越high，不太會感受到累這件事情。」

