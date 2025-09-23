《換乘戀愛4》開播日公開！勾手指、前任CP大吵　預告就上演修羅場

文／妞新聞

「請選擇你的心動對象…」、「你的X沒有選擇你」受封「戀綜天花板」的韓國人氣戀愛實境秀《換乘戀愛》系列，前任情侶檔VS新對象的修羅場又回來了！繼去年的第3季獲得兩極評價之後，時隔將近1年半，第4季確定於10月1日開播，TVING電視台也在稍早公開首支預告，不到2分鐘不只多位嘉賓露臉，還劇透超激烈情感糾葛。

《換乘戀愛4》首支預告公開

6對前任嘉賓「情緒失控全收錄」

「우린 해가 될까, 해가 될까～」請點開曹承衍WOODZ所演唱的主題曲〈SUN OR SUCK （해가 될까）〉，戰歌再起啦！《換乘戀愛4》預計將沿襲老傳統，找來已分手的6對情侶進行合宿，主持人也由Simon D、李龍真、金叡園、Yura原班人馬出演。

▲《換乘戀愛4》首支預告公開。（圖／Youtube／VING，下同）



這一季在預告中多個高顏值素人男、女嘉賓正式登場，漂亮的長髮女嘉賓笑著說著：「我覺得跟歐巴一起玩最有趣」，下一幕一對約會男女摸著對方袖子調情：「不想回家」，曖昧勾手指、撫摸手臂的畫面讓人超心動，不過下一幕遇到X後畫風巨變，嘉賓們情緒彷彿坐雲霄飛車。

這一季的與前任的愛恨糾葛似乎更白熱化，預告中的「EX」CP們互相開酸：「我還在的時候，你就應該對我好一點」、「如果認識才一周的人對你來說更重要，那就好好對待他吧！」，甚至打臉、甩東西，砲火超猛烈、情緒超失控，也有崩潰爆淚畫面出現，網友們看完紛紛期待感飆升，大呼：「怎麼有單身即地獄錯棚感？」、「不要像上一季變復合戀愛就好～」

