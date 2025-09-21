于朦朧墜樓爆陰謀論「警方發通報打臉謠言」！　調查結果出爐

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論，掀起不小討論。為此，北京警方今（21）日發布警情通報打臉謠言了！

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

北京市公安局朝陽分局今（21）日晚間，正式發布了警情通報，為于朦朧墜樓事件，帶來了最終的定論。警方在聲明中表示，在「于某某酒店意外墜樓事件發生後」，公安機關便立即開展調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問與調閱監視器畫面後，已正式排除刑事案件嫌疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明中指出，于朦朧墜樓事件發生後，有人為博眼球、蹭流量，而在網路上編造各種謠言。其中，一位鄭姓女網友，編造「于某某被他人組局侵害後跳樓」的謠言；另一位袁姓女網友，更是杜撰了于某某「被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚，被丟下樓」的驚悚情節。警方表示，這些言論不但對家屬造成二度傷害，更已嚴重擾亂公共秩序，目前涉案的三人，皆已被依法逮捕。

▲北京警方發布通報。（圖／翻攝自微博）

除了上述兩則，警方也在聲明中，駁斥另一則陰謀論。有位徐姓女網友，為了製造談資，向友人稱于朦朧的死背後有強大勢力，並表示，其母親和妹妹都被控制。對此，警方表示，在查證過後確認其言論毫無依據，並已將她逮捕。警方也強調，在調查結束後，已將所有情況向家屬告知，且家屬無異議，而于朦朧的母親，也已透過工作室的微博帳號發布聲明，希望外界能停止揣測。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【警情通報全文】

「淨網-2025」專項工作開展以來，公安機關持續打擊整治網絡謠言，有效維護網絡環境。近日，于某某（男，37歲）酒後意外墜樓身亡，個別人員為博眼球、蹭流量，在網上編造傳播虛假信息，拼接炮製虛假視頻，嚴重擾亂公共秩序。對此，公安機關依法立案查處，現將有關情況通報如下：

一、鄭某某編造「于某某被他人組局侵害後跳樓」謠言案。經查，鄭某某（女,40歲）在網上看到于某墜亡信息後，編造「大佬要潛規則他，狗腿子替大佬組的局，他被灌醉後侵害，想不開跳樓」等謠言，在熱門話題評論區發布，造成惡劣社會影響。

二、袁某某編造「于某某被丟下樓」謠言。經查，袁某某（女，29歲）通過多個網絡平台編造「于某某被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚，被丟下樓」等謠言，無底線博取關注，給家屬帶來精神傷害，造成惡劣社會影響。

三、徐某某編造「于某某母親被控制」謠言案。經查，徐某某（女，41歲）為製造談資，在與他人交流過程中，編造「監控被人為毀壞，背後有挺大勢力，現在于某某母親和妹妹都被控制起來了」等謠言，並通過個人社交帳號將聊天截圖發至網上，造成惡劣社會影響。

以上3人對編造謠言行為供認不諱，目前已被公安機關依法採取強制措施。此外，針對「于某某被人從窗口推下」、「于某某墜樓前被虐待」、「于某某母親被經紀公司暴力驅趕」等謠言，公安機關對相關人員進行了處理。

于某某酒店意外墜樓事件發生後，公安機關立即開展調查，經現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問、調取視頻監控等工作，排除刑事案件嫌疑。並已將調查情況向家屬告知，家屬無異議。于某某母親也通過于某某工作室微博帳號發布了聲明。

網絡不是法外之地，請廣大網民不造謠，不傳謠，也希望大家尊重家屬意願，保護個人隱私，避免家屬遭受二次精神傷害。對編造、散布謠言的違法犯罪行為，公安機歸將依法打擊處理。

朝陽公安分局

2025年9月21日