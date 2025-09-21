台韓男神合體擠爆釜山影展！　許光漢撂韓文「撩玉澤演」當眾約跑

記者黃庠棻／台北報導

「亞洲男神」許光漢攜手袁澧林主演的首部奇幻愛情鉅片《他年她日》入選本屆釜山影展「Open Cinema」單元，於可容納5千人的戶外BIFF劇院盛大舉辦世界首映，許光漢今（21）日更與韓國人氣男星玉澤演同台對談，堪稱本屆釜山影展最受矚目的Open Talk場次，現場湧入近4千名粉絲將露天劇院擠得水洩不通。





▲許光漢出席釜山影展，合體玉澤演。（圖／甲上娛樂提供）

釜山國際影展正於韓國熱烈展開，今年適逢影展30週年，特別規劃多場星光熠熠的公開對談，粉絲皆可免費入場參與其中。而今年對許光漢而言別具意義，他不僅首次踏上釜山影展舞台，更帶來回歸首部力作《他年她日》，並入選影展「Open Cinema」單元舉行世界首映。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許光漢出席釜山影展，合體玉澤演。（圖／甲上娛樂提供）

許光漢於對談現場一登場就用韓文向觀眾問候，展現誠意與親和力，他笑說「今天很早就到釜山，一下飛機就覺得很放鬆，大海真的非常美麗。」他也表示能在釜山影展30周年帶著新作品和觀眾見面，更難得和玉澤演進行50分鐘深度交流「感到特別榮幸與感動。」

▲許光漢出席釜山影展，合體玉澤演。（圖／甲上娛樂提供）

玉澤演聽到許光漢稱讚大海美麗，主動扮演起導遊角色，推薦釜山美食與海景「這裡的海雲台特別漂亮，很適合散步。」許光漢隨即表示自己非常喜歡邊跑步邊思考，通常一次會跑個三到五公里，玉澤演聞言笑回「我每年來都會去跑步，只是今年還沒跑，因為要跟光漢一起跑！」兩人幽默互動立刻引爆現場尖叫，主持人打趣表示「看來明天海雲台會非常熱鬧！」

▲許光漢出席釜山影展，合體玉澤演。（圖／甲上娛樂提供）

問到彼此的第一印象，許光漢忍不住直言「剛剛在後台第一次見到，覺得玉澤演真的是太帥了，不知道為什麼還有一種像相親的感覺。」他特地用韓文稱讚玉澤演「好帥」，引來粉絲尖叫不斷；玉澤演則表示自己早已看過許光漢的許多影視作品「所以第一次見面反而覺得很親切又很神奇。」他還笑說身邊有很多女性朋友特地託他轉達對許光漢的問候，再度引爆現場歡呼。

▲許光漢出席釜山影展，合體玉澤演。（圖／甲上娛樂提供）

許光漢平時主要身份是演員，但偶爾也切換歌手身份演唱，與演歌雙棲的玉澤演有許多共通點，主持人特別提到兩人另一個相似之處，獲譽「初戀男神」封號。許光漢因《想見你》掀起亞洲熱潮，玉澤演則在《為你心動》與《我奪走了公爵的初夜》等作品中，以獨特戀人角色圈粉無數。被問到如何看待這個標籤，兩人皆笑說或許正因為角色中那份純粹與真摯的情感，才讓觀眾留下深刻印象。

▲許光漢出席釜山影展，合體玉澤演。（圖／甲上娛樂提供）

活動尾聲，許光漢與玉澤演分別向現場觀眾致謝，隨著兩大男神揮手道別，現場尖叫與掌聲久久不歇，讓這場「亞洲夢幻聯動」成為第30屆釜山影展最閃亮的時刻之一。許光漢與玉澤演下台後，更拿起手機互相自拍，留下同框難忘回憶。電影《他年她日》將於 10月3日中秋連假全亞洲盛大同步上映。

▲許光漢出席釜山影展，合體玉澤演。（圖／甲上娛樂提供）