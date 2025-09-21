陳漢典還沒拿到200萬！證實找吳宗憲當「婚禮主婚人」原因曝：非他莫屬

記者孟育民／台北報導

陳漢典和Lulu（黃路梓茵）11日宣布結婚後，越愛越大方，日前才遭週刊直擊正在籌備1月的婚禮，小倆口到文華東方看婚禮場地。陳漢典今（21）首露面公開活動，在信義區擔任一日店長，並感謝眾人的祝福，即便外面下著雨，他幸福的笑容仍藏不住，對於婚禮僅表示，「都還在討論，可以確定是很歡樂的婚禮，先讓我們保密一下。」兩人目前也還沒登記。

▲陳漢典分享婚禮喜訊。（圖／記者周宸亘攝）

小S在第一時間祝福陳漢典，「終於有人願意陪伴漢典了，不然每次想到他一個人回家的疲累背影，都覺得很可憐。」陳漢典今天笑說，其實有提前跟小S說，收到對方的反應是：「真的假的！騙我你就完蛋囉！」但小S也是開心給予祝福，「因為她真的覺得我在騙她，但我必須要先跟她講，不然她會一直念我。」

▲陳漢典提前打給小S。（圖／記者周宸亘攝）

陳漢典也分享吳宗憲在得知喜訊的當下，大概20分鐘遲遲難以置信，「大家都很開心，我們都有一點受寵若驚。」雖然說200萬還沒拿到，但被問是否會找吳宗憲當主婚人，「我覺得這個非他莫屬吧！因為他也算是推的很用力的一位，沒有《大熱門》、沒有憲哥，就沒有我跟Lulu，所以應該會是有這個安排啦！」

▲陳漢典有打算找吳宗憲當婚禮主婚人。（圖／翻攝自Facebook／綜藝大熱門）