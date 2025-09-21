于朦朧編劇好友幫發聲「被賜死」！遭標註墜樓亡　傻眼：我觸犯天條嗎

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧於9月11日離世，警方雖排除刑事案件，但死因仍引發輿論熱議，編劇好友汪俞岑曾公開悼念于朦朧，卻遭抖音平台標註「墜樓身亡」，讓她相當錯愕。

▲于朦朧編劇好友遭標註身亡。（圖／翻攝自微博）

汪俞岑曾因心理壓力兩度企圖輕生，均在關鍵時刻被于朦朧挽救，因此對于朦朧的墜樓消息感到難以置信，直言于朦朧恐高又怕疼，質疑死因，21日她發文表示自己「被墜亡」，抖音平台甚至沒有勘誤，還顯示訊息已核實，驚動親友急忙打電話確認安危，她在貼文中表達無奈，並呼籲相關單位正視平台資訊管理問題。

事後汪俞岑在微博發文，還標註北京警方，希望獲得協助，但貼文卻因「涉及政類違規」遭下架，另一則「他是離開了，不是十惡不赦，漫天崩飛的雪花，那麽白，卻那麽髒。」也已刪除，此舉引發網友熱議，她的文章下架後，再度發文寫下：「.. 我是觸犯天條了嗎…」底下網友紛紛留言，「也許不是你發的內容，而是下面評論的內容」、「大家留言也謹慎，深思熟慮再發，不要讓有心之人再對小姐姐不利」。

