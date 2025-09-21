鄭容和開唱見1幕激動落淚！　無預警許願：一起去大巨蛋吧

▲ 鄭容和今在桃園舉辦SOLO出道10週年巡演最終站。（圖／和協整合行銷提供）



鄭容和SOLO出道10週年巡演最終站，今（20日）於桃園會展中心舉辦《2025 JUNG YONG HWA LIVE “Director’s Cut: Our Fine Days” IN TAIPEI》，吸引3千名粉絲朝聖，他身穿正裝從觀眾席驚喜登場，以〈One Fine Day〉為演唱會揭開序幕，瞬間點燃全場熱情，更親切用中文問候：「大家好，好久不見，吃飯了嗎？」他幽默回憶十年前曾在台北慶生，笑說：「你們都沒變欸！」

整場演唱會貫穿鄭容和十年的音樂軌跡，從〈Make You Mine〉、〈Small Talk〉到〈I Got Ya〉等快歌，展現他招牌的爆發力與舞台魅力。當〈Letter〉與〈Would You Marry Me〉響起時，粉絲們更是爭相高喊「Yes」，讓氣氛沸騰，他也透露演出前一天特地到台北 101、鼎泰豐與咖啡廳小憩，還笑說：「今年來台灣比去釜山還多。」並保證未來要花更多時間走訪台灣。

舞台採長型延伸設計，象徵回憶的延續，他感性表示：「十年已經很長，二十週年的時候是不是要從進門就開始呢？」換上亮片長褲演唱〈Espresso Martini〉時，容和更脫下襯衫變裝，引爆全場尖叫，安可橋段，他看著粉絲準備的影片一度感動落淚，真情流露感謝大家的支持。最後他許下宏願：「下一個目標就是所有巨蛋，我們一起去台北大巨蛋吧！」在〈Glory Days〉歌聲中，這場十週年紀念演出完美劃下句點。